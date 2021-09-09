Росія видає українцям на Донбасі дивні "паспорти": що з ними не так

В СБУ кажуть, що українцям видають російські паспорти з помилками, кодами неіснуючих служб і по ним не можна отримати гроші

Росія почала примусово видавати паспорти українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією СБУ, масова паспортизація наших співгромадян почалася напередодні виборів до Держдуми, та ще й в прискореному темпі з множинними порушеннями.

Так, за інформацією наших спецслужб, росіяни в паспортах для жителів Донбасу проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Крім того, в таких "документах" немає прописки, а ще по ним не можна отримати ні пенсії, ні інші соцвиплати. Ну а головне — паспорта РФ жителі Донбасу отримують, але повноправними громадянами країни-агресора, як не дивно, стати не можуть.

В СБУ вважають, що така паспортизація зроблена лише для того, щоб виконати необхідну явку на вибори в Держдуму. Уже відомо, що жителів Донбасу будуть організовано вивозити для голосування за президентську "Єдину Росію" в Ростовську область РФ.

Цікаво, що президент РФ Володимир Путін неодноразово говорив про те, що Росія не має ніякого відношення до політики так званих "республік". Про те, що війна на Донбасі — "внутрішньоукраїнське питання", лідер країни-агресора заявив і під час телефонної розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.