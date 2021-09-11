В Донецке на нефтебазе произошел сильный взрыв (видео)
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После взрыва началось возгорание, дым видно издалека.
Взрыв и пожар произошли на Кировской нефтебазе в оккупированном Донецке.
Об этом сообщает в Телеграм Алексей Кулемзин — руководитель "администрации" Донецка, подчиненной боевикам "ДНР".
Он рассказал, что на месте работают спецслужбы.
Взрыв произошел примерно в час дня. За ним последовало возгорание.
Нефтебаза находится в Кировском районе Донецка в юго-западной части города.
По сообщениям местных жителей на месте работает около 20 машин пожарной службы.
Ранее "Телеграф" писал, что в ОРДЛО готовятся к выборам в Госдуму РФ — раздают жителям российские паспорта, которые выпущены с ошибками, а также формируют списки на бесплатный проезд. На три дня выборов границу закроют для всех, кто не едет голосовать.
Также накаляется ситуация на линии разграничения — накануне от обстрелов боевиков погиб один украинский военный и еще трое были ранены. Обострение на Донбассе связывают с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, а также с грядущими выборами в госорган Российской Федерации.
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