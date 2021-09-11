Укр

В Донецке на нефтебазе произошел сильный взрыв (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
138
Кадр из видео Новость обновлена 11 сентября 2021, 15:11
Кадр из видео

После взрыва началось возгорание, дым видно издалека.

Взрыв и пожар произошли на Кировской нефтебазе в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает в Телеграм Алексей Кулемзин — руководитель "администрации" Донецка, подчиненной боевикам "ДНР".

Он рассказал, что на месте работают спецслужбы.

Взрыв произошел примерно в час дня. За ним последовало возгорание.

Нефтебаза находится в Кировском районе Донецка в юго-западной части города.

Кировский район
Кировский район

По сообщениям местных жителей на месте работает около 20 машин пожарной службы.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОРДЛО готовятся к выборам в Госдуму РФ — раздают жителям российские паспорта, которые выпущены с ошибками, а также формируют списки на бесплатный проезд. На три дня выборов границу закроют для всех, кто не едет голосовать.

Также накаляется ситуация на линии разграничения — накануне от обстрелов боевиков погиб один украинский военный и еще трое были ранены. Обострение на Донбассе связывают с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, а также с грядущими выборами в госорган Российской Федерации.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Форум YES в 2021 году проходит в Киеве 10-11 сентября
В Киеве проходит второй день форума YES: главное (онлайн)
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом