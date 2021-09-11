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У РФ зростає число жертв чергового вибуху газу в будинку — під завалами можуть залишатися живі люди і тіла загиблих (відео)

Автор
Г. Михайлова
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МНС-ники продовжують розбирати завали. Новина оновлена 11 вересня 2021, 09:36
МНС-ники продовжують розбирати завали.

Знайдено ще одне тіло.

Кількість жертв вибуху газу в двоповерховому будинку в Єльці збільшується. Близько опівночі в ніч на 11 вересня багатоквартирний будинок буквально розірвало навпіл. Повідомляється про трьох загиблих.

Про це пише Газета.ру.

На місці розбирають завали близько 260 співробітників МНС Росії — вони сподіваються знайти зниклих людей живими. Вибух стався в селищі Солідарність в будинку на шістнадцять квартир.

Знайдено тіла трьох загиблих, ще вісьмом людям надавали допомогу медики. Серед загиблих і постраждалих — неповнолітні. З деякими мешканцями не можуть зв’язатися. З шістнадцяти квартир в будинку пошкоджені або повністю зруйновані вісім.

За останні дні в Росії це не перший вибух газу — в підмосковному Ногінську кількість жертв трагедії , що сталася напередодні зросла до семи — тіла знаходили під завалами. Вибух три дні тому знищив другий і третій поверхи дев’ятиповерхівки і випадково потрапив на відео. Витік газу стався через несправний шланг в одній з квартир. Її мешканці — бабуся і внучка загинули під час вибуху.

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