У Росії двоповерховий будинок практично знищило вибухом, є загиблі (відео)

У будинку в Єлецькому районі було 16 квартир.

У Липецькій області в Росії біля міста Єлець в селищі Солідарність вибухнув газ у двоповерховому будинку. Загинули двоє людей, жінка 50 років і дівчинка 11 років.

Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

Рятувальники на місці всю ніч розбирали завали, невідома доля ще двох мешканців будинку. Попередньо — в Солідарності вибухнув газ.

Постраждали шестеро людей, серед них також є дев’ятирічна дівчинка. Четверо постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані.

Вибух стався близько півночі в ніч на 11 вересня. Правоохоронці розслідують надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки.

В результаті вибуху завалилися перекриття між другим і першим поверхами. Від обвалення будівлі постраждали вісім квартир з шістнадцяти. Відзначається, що будинок старим не був і його звели в 1970-х роках.

Декількома днями раніше "Телеграф" писав про вибух газу в підмосковному Ногінську. Там через витік побутового газу вибухом знесло два поверхи в багатоповерхівці. Загальна кількість загиблих зросла до семи — під завалами знайдено тіла ще двох дівчат.