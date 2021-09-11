У Росії двоповерховий будинок практично знищило вибухом, є загиблі (відео)
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У будинку в Єлецькому районі було 16 квартир.
У Липецькій області в Росії біля міста Єлець в селищі Солідарність вибухнув газ у двоповерховому будинку. Загинули двоє людей, жінка 50 років і дівчинка 11 років.
Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.
Рятувальники на місці всю ніч розбирали завали, невідома доля ще двох мешканців будинку. Попередньо — в Солідарності вибухнув газ.
Постраждали шестеро людей, серед них також є дев’ятирічна дівчинка. Четверо постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані.
Вибух стався близько півночі в ніч на 11 вересня. Правоохоронці розслідують надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки.
В результаті вибуху завалилися перекриття між другим і першим поверхами. Від обвалення будівлі постраждали вісім квартир з шістнадцяти. Відзначається, що будинок старим не був і його звели в 1970-х роках.
Декількома днями раніше "Телеграф" писав про вибух газу в підмосковному Ногінську. Там через витік побутового газу вибухом знесло два поверхи в багатоповерхівці. Загальна кількість загиблих зросла до семи — під завалами знайдено тіла ще двох дівчат.
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