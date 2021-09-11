В России двухэтажный дом практически уничтожило взрывом, есть погибшие (видео)

В доме в Елецком районе было 16 квартир.

В Липецкой области в России близ города Елец в поселке Солидарность взорвался газ в двухэтажном доме. Погибли два человека, женщина 50 лет и девочка 11 лет.

Об этом сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT.

Спасатели на месте всю ночь разбирали завалы, неизвестна судьба еще двух жителей дома. Предварительно — в Солидарности взорвался газ.

Пострадали шесть человек, среди них также есть девятилетняя девочка. Четверо пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы.

Взрыв произошел около полуночи в ночь на 11 сентября. Правоохранители расследуют оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности.

В результате взрыва обрушились перекрытия между вторым и первым этажами. От обрушения здания пострадали восемь квартир из шестнадцати. Отмечается, что дом ветхим не был и его возвели в 1970-х годах.

Несколькими дням ранее "Телеграф" писал про взрыв газа в Подмосковном Ногинске. Там из-за утечки бытового газа взрывом снесло два этажа в многоэтажке. Общее количество погибших выросло до семи — под завалами найдены тела еще двух девушек.