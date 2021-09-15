Взрыв авто в Днепре унес две жизни: подробности (фото)

Взрыв произошел на оживленной улице Днепра около 9 утра.

Полиция Днепра подтвердила гибель двух человек в результате взрыва 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в Facebook.

Согласно официальным данным взорванный автомобиль был марки Nissan Primera. В результате взрыва части автомобиля, среди них и лобовое стекло, перелетели через проезжую часть проспекта.

Личности погибших в автомобиле на данный момент неизвестны.

На месте взрыва легковушки работают эксперты криминалисты, взрывотехники и следователи.

Взрыв произошел в районе дома № 15 по проспекту Богдана Хмельницкого. Поблизости находятся районный отдел полиции и больница.

Приблизительное место взрыва на карте

Также, сообщалось, что в сети выдвинули версию про заказное убийство.

Ранее "Телеграф" писал, что главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко моги убить по заказу украинского олигарха, объявленного вне закона. Согласно материалам расследования журналистов, Захарченко собирал против него доказательства, чтобы представить президенту России Владимиру Путину лично.