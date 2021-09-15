Укр

Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
На месте взрыва продолжают работать следователи Новость обновлена 15 сентября 2021, 12:00
На месте взрыва продолжают работать следователи

Устанавливается эпицентр взрыва.

Обнародовали имена погибших во время взрыва автомобиля в Днепре. Это глава отдела работы со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Личность погибшей женщины подтверждают в ГСЧС региона.

Коллеги отмечают, что Гречищева была квалифицированным специалистом и хорошим человеком.

Дарья Гречищева
Дарья Гречищева

Про личность второго погибшего сообщают в Телеграм канале "Днепр оперативный". Алексей Кавлак служил в АТО сапером, был волонтером общественной организации "Украинский легион".

Алексей Кавлак
Алексей Кавлак

Полиция предварительно квалифицировала взрыв как террористический акт. Следствие будет отрабатывать различные версии, когда выяснят локализацию взрыва и все детали произошедшего.

По уточненным данным, взрыв произошел возле дома по проспекту Богдана Хмельницкого, 10. Взорвалась легковушка "Ниссан Премьера". На данный момент эксперты Национальной полиции устанавливают где именно находилась взрывчатка — в авто или возле него.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети пользователи выдвинули версию про заказное убийство.

На месте взрыва продолжают работать следователи
Днепр
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко может продолжить карьеру за океаном
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Категория
Краков - город на юге Польши с населением около 1 млн жителей
Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия