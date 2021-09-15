Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)

Встановлюється епіцентр вибуху.

Оприлюднили імена загиблих під час вибуху автомобіля в Дніпрі. Це глава відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарʼя Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Особу загиблої жінки підтверджують в ДСНС регіону.

Колеги відзначають, що Гречіщева була кваліфікованим фахівцем і гарною людиною.

Дар'я Гречіщева

Про особу другого загиблого повідомляють в телеграм каналі "Дніпро оперативний". Олексій Кавлак служив в АТО сапером, був волонтером громадської організації "Український легіон".

Олексій Кавлак

Поліція попередньо кваліфікувала вибух як терористичний акт. Слідство буде відпрацьовувати різні версії, коли з’ясують локалізацію вибуху і всі деталі події.

За уточненими даними, вибух стався біля будинку по проспекту Богдана Хмельницького, 10. Вибухнув легковик "Ніссан Прем’єра". На цей момент експерти Національної поліції встановлюють, де саме знаходилася вибухівка — в авто або біля нього.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі користувачі висунули версію про замовне вбивство.