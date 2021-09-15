Вибух авто в Дніпрі забрав два життя: подробиці (фото)
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Вибух стався на жвавій вулиці Дніпра близько 9 ранку.
Поліція Дніпра підтвердила загибель двох осіб в результаті вибуху 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону в Facebook.
Згідно з офіційними даними підірваний автомобіль був марки Nissan Primera. В результаті вибуху частини автомобіля, серед них і лобове скло, перелетіли через проїжджу частину проспекту.
Особи загиблих в автомобілі на даний момент невідомі.
На місці вибуху легковика працюють експерти криміналісти, вибухотехніки і слідчі.
Вибух стався в районі будинку № 15 по проспекту Богдана Хмельницького. Поблизу знаходяться районний відділ поліції і лікарня.
Також, повідомлялося, що в мережі висунули версію про замовне вбивство.
Раніше "Телеграф" писав, що ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко моги вбити за замовленням українського олігарха, оголошеного поза законом. Згідно з матеріалами розслідування журналістів, Захарченко збирав проти нього докази, щоб представити президенту Росії Володимиру Путіну особисто.
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