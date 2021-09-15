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Вибух авто в Дніпрі забрав два життя: подробиці (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Від автомобіля після вибуху залишилася тільки частина кістяка.
Від автомобіля після вибуху залишилася тільки частина кістяка.

Вибух стався на жвавій вулиці Дніпра близько 9 ранку.

Поліція Дніпра підтвердила загибель двох осіб в результаті вибуху 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону в Facebook.

Згідно з офіційними даними підірваний автомобіль був марки Nissan Primera. В результаті вибуху частини автомобіля, серед них і лобове скло, перелетіли через проїжджу частину проспекту.

Особи загиблих в автомобілі на даний момент невідомі.

На місці вибуху легковика працюють експерти криміналісти, вибухотехніки і слідчі.

Вибух стався в районі будинку № 15 по проспекту Богдана Хмельницького. Поблизу знаходяться районний відділ поліції і лікарня.

Приблизне місце вибуху на мапі
Приблизне місце вибуху на мапі

Також, повідомлялося, що в мережі висунули версію про замовне вбивство.

Раніше "Телеграф" писав, що ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко моги вбити за замовленням українського олігарха, оголошеного поза законом. Згідно з матеріалами розслідування журналістів, Захарченко збирав проти нього докази, щоб представити президенту Росії Володимиру Путіну особисто.

Від автомобіля після вибуху залишилася тільки частина кістяка.
Дніпро
Вибух авто в Дніпрі забрав два життя: подробиці (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Від автомобіля після вибуху залишилася тільки частина кістяка.
Вибух авто в Дніпрі забрав два життя: подробиці (фото)
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