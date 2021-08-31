Рус

Вбивство ватажка "ДНР" Захарченко замовив український олігарх: розслідування російських журналістів

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
121
Олександра Захарченко підірвали в кафе "Сепар". Новина оновлена 31 серпня 2021, 13:34
Олександра Захарченко підірвали в кафе "Сепар".

Через три роки після вбивства Захарченко з’явилася нова версія.

За вбивством ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко може стояти олігарх Сергій Курченко. Бойовики вже проводили своє розслідування, вони звинуватили в тому, що трапилося Україну і країни Заходу. Але ситуація може бути іншою.

Про це пишуть російські журналісти Baza в спеціальному розслідуванні.

За їхньою інформацією, Захарченко незадовго до своєї загибелі збирався везти в Москву компромат на Курченка. Зокрема — дані по прибутку від окупованих шахт і підприємств Донбасу, пов’язаних з олігархом.

Згідно з матеріалами журналістського розслідування, Курченко намагався "домовитися" з Захарченко двічі в 2014 і 2015 роках. Саме в 2015 році Захарченко і недавно затриманий в Росії "Ташкент", ймовірно, зачепили ділові інтереси Курченко — спочатку в газовій сфері, потім в поставках палива. З того ж року проти Курченка в псевдореспубліці ввели персональні економічні санкції.

Але вже до весни 2018 року Курченко відновлює вплив і монополізує поставки вугілля з окупованих територій України — стверджують у виданні. Захарченко мав у своєму розпорядженні компромат на олігарха, але так і не зміг передати його адресату — президенту РФ Володимиру Путіну. Після вбивства Захарченко перешкод для Курченко не було.

Раніше "Телеграф" писав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів на пресконференції про приїзд бойовиків в Мінськ.

На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
В регіонах
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На Донбасі посилилися обстріли і літають безпілотники.
На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС
Дата публікації
Категорія
Наслідки штормового вітру в Києві.
Зламані повалені дерева і побиті автомобілі: наслідки грози в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Через навчання на кордоні українські військові будуть в повній бойовій готовності
Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО
Дата публікації
Категорія
Ігор Цвєтов не став фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді в Токіо
Організатори Паралімпіади відкинули претензії росіян з приводу відмови українця Цвєтова робити фото з їх спортсменами
Дата публікації
Категорія
Армія США повністю покинула аеропорт Кабула
США повністю вивели свої війська з Афганістану: як це було і як відсвяткували таліби (відео)