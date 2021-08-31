Вбивство ватажка "ДНР" Захарченко замовив український олігарх: розслідування російських журналістів

Через три роки після вбивства Захарченко з’явилася нова версія.

За вбивством ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко може стояти олігарх Сергій Курченко. Бойовики вже проводили своє розслідування, вони звинуватили в тому, що трапилося Україну і країни Заходу. Але ситуація може бути іншою.

Про це пишуть російські журналісти Baza в спеціальному розслідуванні.

За їхньою інформацією, Захарченко незадовго до своєї загибелі збирався везти в Москву компромат на Курченка. Зокрема — дані по прибутку від окупованих шахт і підприємств Донбасу, пов’язаних з олігархом.

Згідно з матеріалами журналістського розслідування, Курченко намагався "домовитися" з Захарченко двічі в 2014 і 2015 роках. Саме в 2015 році Захарченко і недавно затриманий в Росії "Ташкент", ймовірно, зачепили ділові інтереси Курченко — спочатку в газовій сфері, потім в поставках палива. З того ж року проти Курченка в псевдореспубліці ввели персональні економічні санкції.

Але вже до весни 2018 року Курченко відновлює вплив і монополізує поставки вугілля з окупованих територій України — стверджують у виданні. Захарченко мав у своєму розпорядженні компромат на олігарха, але так і не зміг передати його адресату — президенту РФ Володимиру Путіну. Після вбивства Захарченко перешкод для Курченко не було.

Раніше "Телеграф" писав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів на пресконференції про приїзд бойовиків в Мінськ.