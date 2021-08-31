Укр

Убийство главаря "ДНР" Захарченко заказал украинский олигарх: расследование российских журналистов

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Александра Захарченко взорвали в кафе "Сепар". Новость обновлена 31 августа 2021, 13:34
Александра Захарченко взорвали в кафе "Сепар".

Спустя три года после убийства Захарченко появилась новая версия.

За убийством главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко может стоять олигарх Сергей Курченко. Боевики уже проводили свое расследование, они обвинили в случившемся Украину и страны Запада. Но ситуация может быть иной.

Об этом пишут российские журналисты Baza в специальном расследовании.

По их информации, Захарченко незадолго до своей гибели собирался везти в Москву компромат на Курченко. В частности — данные по прибыли от оккупированных шахт и предприятий Донбасса, связанных с олигархом.

Согласно материалам журналистского расследования, Курченко пытался "договориться" с Захарченко дважды в 2014 и 2015 годах. Именно в 2015 году Захарченко и недавно задержанный в России "Ташкент", вероятно, зацепили деловые интересы Курченко — сначала в газовой сфере, затем в поставках топлива. С того же года против Курченко в псевдореспублике ввели персональные экономические санкции.

Но уже к весне 2018 года Курченко восстанавливает влияние и монополизирует поставки угля с оккупированных территорий Украины — утверждают в издании. Захарченко располагал компроматом на олигарха, но так и не смог передать его адресату — президенту РФ Владимиру Путину. После убийства Захарченко препятствий для Курченко не было.

Ранее "Телеграф" писал, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на пресс-конференции о приезде боевиков в Минск.

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