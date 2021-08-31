Убийство главаря "ДНР" Захарченко заказал украинский олигарх: расследование российских журналистов

Спустя три года после убийства Захарченко появилась новая версия.

За убийством главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко может стоять олигарх Сергей Курченко. Боевики уже проводили свое расследование, они обвинили в случившемся Украину и страны Запада. Но ситуация может быть иной.

Об этом пишут российские журналисты Baza в специальном расследовании.

По их информации, Захарченко незадолго до своей гибели собирался везти в Москву компромат на Курченко. В частности — данные по прибыли от оккупированных шахт и предприятий Донбасса, связанных с олигархом.

Согласно материалам журналистского расследования, Курченко пытался "договориться" с Захарченко дважды в 2014 и 2015 годах. Именно в 2015 году Захарченко и недавно задержанный в России "Ташкент", вероятно, зацепили деловые интересы Курченко — сначала в газовой сфере, затем в поставках топлива. С того же года против Курченко в псевдореспублике ввели персональные экономические санкции.

Но уже к весне 2018 года Курченко восстанавливает влияние и монополизирует поставки угля с оккупированных территорий Украины — утверждают в издании. Захарченко располагал компроматом на олигарха, но так и не смог передать его адресату — президенту РФ Владимиру Путину. После убийства Захарченко препятствий для Курченко не было.

Ранее "Телеграф" писал, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на пресс-конференции о приезде боевиков в Минск.