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Убийство Захарченко: боевики ОРДО нашли "след Запада" и "высокие технологии" СБУ

Александр Захарченко
10:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В т.н. "ДНР" обвиняют западные спецслужбы в содействии в убийстве Захарченко, помогает расследованию РФ.

Убийство главы "ДНР" Александра Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

"Правоохранительными органами проведены ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал он, пишет interfax.ru.

Д.Пушилин отметил, что по остаткам закладки выявлены "высокие технологии", которые ранее не применялись СБУ.

"Это даёт понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Д.Пушилин.

"Для всесторонней помощи и содействия расследования мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", - добавил он.

По информации российских СМИ, А.Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".

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Новости Украины, Александр Захарченко, Донбасс, ОРДЛО, Убийство Захарченко.
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