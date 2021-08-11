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Лукашенко подставил Путина с "минскими соглашениями": президента РФ снова поймали на лжи

Лукашенко подставил Путина с "минскими соглашениями": президента РФ снова поймали на лжи
13:34 Сегодня Телеграф

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей последней пресс-конференции подставил своего российского коллегу Владимира Путина заявив, что во время подписания Минский договоренностей в белорусскую столицу по распоряжению президента РФ привезли представителей "ЛДНР".

Заявление Лукашенко прозвучало во время "Большого разговора с президентом" 9 августа, а несостыковку в словах заметил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Так, со слов Лукашенко стало известно, что "глав" ОРДЛО Захарченко и Плотницкого привезли в столицу Беларуси накануне подписания Минских соглашений по распоряжению Путина. 

"Путин до подписания итогового документа (Минских соглашений - ред.) позвал представителей ЛНР/ДНР, служба безопасности моя их привезла…" - сказал Лукашенко.

Несостыковка со словами Путина состоит в том, что президент РФ годом ранее заявил, что именно украинская сторона настаивала на участии представителей ОРДЛО в Минский переговорах.

Как пишет украинский журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook, таким образом Кремль утверждал, что "это внутриукраинский конфликт", а Лукашенко своим заявлением подтвердил, что Россия - это оккупант и сторона конфликта.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Лукашенко рассказал о последствиях звонка Зеленскому и заявил, что Путин его не поймет.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минские соглашения, Боевики ОРДЛО.
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