Машину в Днепре могли взорвать самодельной взрывчаткой, мощностью до 2 кг тротила
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В таком взрыве шансов выжить не было.
Причиной взрыва легковушки в Днепре 15 сентября, который унес жизни двоих человек, могла стать взрывчатка, заложенная под машиной.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный" ссылаясь на источник в полиции.
Взрывное устройство было самодельным, отмечается в сообщении. В тротиловом эквиваленте его оценили от 1 до 2 килограмм.
Отметим, что согласно таблице мощности, энергия выделяемая при взрыве такой массы тротила составляет свыше 4,184 мДж. Такой мощности достаточно, чтобы убить всех, кто находится в радиусе трех метров.
Ранее "Телеграф" писал, что на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвалась машина около 9 утра в среду. Он унес жизнь главы медиасектора областного ГСЧС Дарьи Гречищевой и Алексея Кавлака, который был членом патриотической организации.
Известно, что они в прошлом не раз организовывали вместе различные мероприятия, связанные с обучением как гражданских, так и силовиков.
Версия заказного убийства после взрыва "Ниссана" была одной из первых, выдвинутых в сети. Отметим, что официальное расследование продолжается.
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