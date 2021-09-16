Укр

Машину в Днепре могли взорвать самодельной взрывчаткой, мощностью до 2 кг тротила

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Горящая машина после взрыва Новость обновлена 16 сентября 2021, 15:03
Горящая машина после взрыва

В таком взрыве шансов выжить не было.

Причиной взрыва легковушки в Днепре 15 сентября, который унес жизни двоих человек, могла стать взрывчатка, заложенная под машиной.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный" ссылаясь на источник в полиции.

Взрывное устройство было самодельным, отмечается в сообщении. В тротиловом эквиваленте его оценили от 1 до 2 килограмм.

Отметим, что согласно таблице мощности, энергия выделяемая при взрыве такой массы тротила составляет свыше 4,184 мДж. Такой мощности достаточно, чтобы убить всех, кто находится в радиусе трех метров.

Ранее "Телеграф" писал, что на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвалась машина около 9 утра в среду. Он унес жизнь главы медиасектора областного ГСЧС Дарьи Гречищевой и Алексея Кавлака, который был членом патриотической организации.

Известно, что они в прошлом не раз организовывали вместе различные мероприятия, связанные с обучением как гражданских, так и силовиков.

Версия заказного убийства после взрыва "Ниссана" была одной из первых, выдвинутых в сети. Отметим, что официальное расследование продолжается.

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