Укр

Взрыв машины в Днепре: СБУ начала расследование (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Взрыв унес жизнь двоих человек Новость обновлена 15 сентября 2021, 13:17
Взрыв унес жизнь двоих человек

Эксперты уточняют все детали взрыва.

Взрыв в Днепре 15 сентября полиция квалифицировала как террористический акт, поэтому Служба безопасности Украины также начала расследование этой трагедии.

Об этом сообщает Телеграм-канал ведомства.

Взрыв произошел в 9 утра в среду. В нем погибли два человека, которые находились в легковушке "Ниссан премьера". Мужчина — член патриотической организации и участник АТО Алексей Кавлак, предварительно — машина была зарегистрирована на него. Женщина руководила службой связей со СМИ и общественностью в региональном управлении ГСЧС. Ее звали Дарья Гречищева.

После взрыва машина загорелась. Видео пожара публикуют днепряне в соцсетях.

Взрыв был такой мощности, что тела погибших выбросило из горящего автомобиля. Также сообщалось, что фрагменты авто были найдены с другой стороны проезжей части.

Расследование продолжается, на месте взрыва на проспекте Богдана Хмельницкого работают эксперты.

Ранее "Телеграф" писал, что взрыв произошел в оживленной части Днепра, недалеко от места — райотдел полиции и больница.

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