"Учил военных, учил полицию и учил гражданских людей": в "Украинском Легионе" рассказали о погибшем в Днепре ветеране АТО

Погибший Алексей Кавлак учил военных, полицию и гражданских

Всплывают новые подробности о личностях погибших при взрыве автомобиля в среду утром в Днепре.

Мы уже писали о том, что в результате ЧП, которое в полиции квалифицировали как террористический акт, погибли два человека — начальница отдела работы со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

В общественной организации "Украинский Легион", в совете которой состоял погибший Кавлак, подробнее рассказали о его деятельности.

"Член Совета ОО "Украинский Легион", инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта "Aid Brothers", инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта "Нащадки Вільних", — пишут в организации о погибшем.

В "Украинском Легионе" отмечают, что Кавлак учил военных, полицию и гражданских людей, а в последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в г. Днепр.

Также в организации подтвердили, что вместе с ним погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Между тем, интернет-издание "Сегодня" со ссылкой на собеседников из упомянутой ОО пишет, что погибшие были как минимум хорошими знакомыми.

"Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения", – цитирует издание собеседников.

Напомним, взрыв в Днепре прогремел на проспекте Богдана Хмельницкого, 10. Там на воздух взлетел автомобиль "Nissan Primera" с двумя лицами внутри.

Почти сразу стало известно, что в результате взрыва авто погибли спикер ДСНС Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор домедицинской помощи из Киева Алексей Кавлак. Полиция предварительно квалифицировала взрыв как террористический акт.

Как сообщал "Телеграф", в сети не исключают, что взрыв в Днепропетровске был о заказным убийством.

Также стало известно, что расследованием взрыва занялась СБУ.