Машину в Дніпрі могли підірвати саморобною вибухівкою, потужністю до 2 кг тротилу

В такому вибуху шансів вижити не було.

Причиною вибуху легковика в Дніпрі 15 вересня, який забрав життя двох людей, могла стати вибухівка, закладена під машиною.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро оперативний" посилаючись на джерело в поліції.

Вибуховий пристрій був саморобним, відзначається в повідомленні. В тротиловому еквіваленті його оцінили від 1 до 2 кілограм.

Відзначимо, що згідно з таблицею потужності, енергія, що виділяється при вибуху такої маси тротилу становить понад 4,184 мДж. Такої потужності достатньо, щоб вбити всіх, хто знаходиться в радіусі трьох метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що на проспекті Богдана Хмельницького, 10 вибухнула машина близько 9 ранку в середу. Він забрав життя глави медіасектору обласного ДСНС Дар’ї Гречіщевої і Олексія Кавлака, який був членом патріотичної організації.

Відомо, що вони в минулому не раз організовували разом різні заходи, пов’язані з навчанням як цивільних, так і силовиків.

Версія замовного вбивства після вибуху "Ніссана" була однією з перших, висунутих в мережі. Відзначимо, що офіційне розслідування триває.