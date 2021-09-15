"Вчив військових, вчив поліцію і вчив цивільних людей": в "Українському Легіоні" розповіли про загиблого в Дніпрі ветерана АТО

Загиблий Олексій Кавлак був інструктором і навчав військових, поліцію і цивільних

Спливають нові подробиці про особистості загиблих при вибуху автомобіля в середу вранці в Дніпрі.

Ми вже писали про те, що в результаті надзвичайної події, яку в поліції кваліфікували як терористичний акт, загинули дві людини — начальниця відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

У громадській організації "Український Легіон", в раді якої був загиблий Кавлак, докладніше розповіли про нього.

"Член Ради ГО "Український Легіон", інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту "Aid Brothers", інструктор 44 навчального центру, учасник і співорганізатор проекту "Нащадки Вільніх", — пишуть в організації про загиблого.

В "Українському Легіоні" відзначають, що Кавлак вчив військових, поліцію і цивільних людей, а в останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в місті Дніпро.

Також в організації підтвердили, що разом з ним загинула прес-секретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева.

Тим часом інтернет-видання "Сегодня" з посиланням на співрозмовників зі згаданої ГО пише, що загиблі були як мінімум хорошими знайомими.

"Не виключаємо, що з Дариною у нього були теплі відносини", — цитує видання співрозмовників.

Нагадаємо, вибух в Дніпрі прогримів на проспекті Богдана Хмельницького, 10. Там на повітря злетів автомобіль "Nissan Primera" з двома особами всередині.

Майже відразу стало відомо, що в результаті вибуху авто загинули спікер ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і інструктор домедичної допомоги з Києва Олексій Кавлак. Поліція попередньо кваліфікувала вибух як терористичний акт.

Як повідомляв "Телеграф", в мережі не виключають, що вибух в Дніпропетровську був про замовним убивством.

Також стало відомо, що розслідуванням вибуху зайнялася СБУ.