"Вчив військових, вчив поліцію і вчив цивільних людей": в "Українському Легіоні" розповіли про загиблого в Дніпрі ветерана АТО
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Загиблий Олексій Кавлак був інструктором і навчав військових, поліцію і цивільних
Спливають нові подробиці про особистості загиблих при вибуху автомобіля в середу вранці в Дніпрі.
Ми вже писали про те, що в результаті надзвичайної події, яку в поліції кваліфікували як терористичний акт, загинули дві людини — начальниця відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.
У громадській організації "Український Легіон", в раді якої був загиблий Кавлак, докладніше розповіли про нього.
"Член Ради ГО "Український Легіон", інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту "Aid Brothers", інструктор 44 навчального центру, учасник і співорганізатор проекту "Нащадки Вільніх", — пишуть в організації про загиблого.
В "Українському Легіоні" відзначають, що Кавлак вчив військових, поліцію і цивільних людей, а в останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в місті Дніпро.
Також в організації підтвердили, що разом з ним загинула прес-секретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева.
Тим часом інтернет-видання "Сегодня" з посиланням на співрозмовників зі згаданої ГО пише, що загиблі були як мінімум хорошими знайомими.
"Не виключаємо, що з Дариною у нього були теплі відносини", — цитує видання співрозмовників.
Нагадаємо, вибух в Дніпрі прогримів на проспекті Богдана Хмельницького, 10. Там на повітря злетів автомобіль "Nissan Primera" з двома особами всередині.
Майже відразу стало відомо, що в результаті вибуху авто загинули спікер ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і інструктор домедичної допомоги з Києва Олексій Кавлак. Поліція попередньо кваліфікувала вибух як терористичний акт.
Як повідомляв "Телеграф", в мережі не виключають, що вибух в Дніпропетровську був про замовним убивством.
Також стало відомо, що розслідуванням вибуху зайнялася СБУ.
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