Вибух машини в Дніпрі: СБУ почала розслідування (відео)
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Експерти уточнюють всі деталі вибуху.
Вибух в Дніпрі 15 вересня поліція кваліфікувала як терористичний акт, тому Служба безпеки України також почала розслідування цієї трагедії.
Про це повідомляє Телеграм-канал відомства.
Вибух стався о 9 ранку в середу. У ньому загинули двоє людей, які перебували в легковику "Ніссан прем’єра". Чоловік — член патріотичної організації та учасник АТО Олексій Кавлак, попередньо — машина була зареєстрована на нього. Жінка керувала службою зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю в регіональному управлінні ДСНС. Її звали Дарʼя Гречіщева.
Після вибуху машина загорілася. Відео пожежі публікують дніпряни в соцмережах.
Вибух був такої потужності, що тіла загиблих викинуло з палаючого автомобіля. Також повідомлялося, що фрагменти авто були знайдені з іншого боку проїжджої частини.
Розслідування триває, на місці вибуху на проспекті Богдана Хмельницького працюють експерти.
Раніше "Телеграф" писав, що вибух стався в жвавій частині Дніпра, недалеко від місця — райвідділ поліції і лікарня.
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