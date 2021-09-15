Вибух машини в Дніпрі: СБУ почала розслідування (відео)

Експерти уточнюють всі деталі вибуху.

Вибух в Дніпрі 15 вересня поліція кваліфікувала як терористичний акт, тому Служба безпеки України також почала розслідування цієї трагедії.

Про це повідомляє Телеграм-канал відомства.

Вибух стався о 9 ранку в середу. У ньому загинули двоє людей, які перебували в легковику "Ніссан прем’єра". Чоловік — член патріотичної організації та учасник АТО Олексій Кавлак, попередньо — машина була зареєстрована на нього. Жінка керувала службою зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю в регіональному управлінні ДСНС. Її звали Дарʼя Гречіщева.

Після вибуху машина загорілася. Відео пожежі публікують дніпряни в соцмережах.

Вибух був такої потужності, що тіла загиблих викинуло з палаючого автомобіля. Також повідомлялося, що фрагменти авто були знайдені з іншого боку проїжджої частини.

Розслідування триває, на місці вибуху на проспекті Богдана Хмельницького працюють експерти.

Раніше "Телеграф" писав, що вибух стався в жвавій частині Дніпра, недалеко від місця — райвідділ поліції і лікарня.