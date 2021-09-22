Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото

Неизвестные стреляли в первого помощника президента Украины и ранили его водителя

Вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Согласно оперативной информации, ранен водитель Сергея, в которого попало три пули, а директор и основатель "Студии Квартал-95", который теперь является первым помощником Зеленского, не пострадал.

По информации облуправления полиции, ЧП произошло 22 сентября около 10:00 в селе Лесники: в "Ауди" Шефира попало более 10 пуль. Различные ранения получил водитель, которого увезли в больницу.

Сейчас на месте работают оперативники, в области объявлена спецоперация по задержанию киллеров.

Любую информацию о покушении, которая может помочь найти преступников, просят сообщать на "102".

Покушение на Шефира

Больше информации о покушении на Сергея Шефира читайте на сайте "Телеграф" позже.

Напомним, в Днепре взорвали автомобиль со спикером областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой и парамедиком Алексеем Кавлаком. Следователи полагают, что жителей Днепра могли взорвать из-за их профессиональной деятельности, "активной гражданской позиции", в частности, волонтерства в зоне боевых действий на Донбассе.