Укр

Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95" Новость обновлена 22 сентября 2021, 11:36
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"

Неизвестные стреляли в первого помощника президента Украины и ранили его водителя

Вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Согласно оперативной информации, ранен водитель Сергея, в которого попало три пули, а директор и основатель "Студии Квартал-95", который теперь является первым помощником Зеленского, не пострадал.

По информации облуправления полиции, ЧП произошло 22 сентября около 10:00 в селе Лесники: в "Ауди" Шефира попало более 10 пуль. Различные ранения получил водитель, которого увезли в больницу.

Сейчас на месте работают оперативники, в области объявлена спецоперация по задержанию киллеров.

Любую информацию о покушении, которая может помочь найти преступников, просят сообщать на "102".

Покушение на Шефира
Покушение на Шефира

Больше информации о покушении на Сергея Шефира читайте на сайте "Телеграф" позже.

Напомним, в Днепре взорвали автомобиль со спикером областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой и парамедиком Алексеем Кавлаком. Следователи полагают, что жителей Днепра могли взорвать из-за их профессиональной деятельности, "активной гражданской позиции", в частности, волонтерства в зоне боевых действий на Донбассе.

Теги:
#Киев #Покушение #Стрельба #Сергей Шефир
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"
Политика
Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото
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