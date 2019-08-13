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Зеленский ушел из бизнеса и отдал свои доли партнерам

Зеленский ушел из бизнеса и отдал свои доли партнерам
16:03 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский покинул бизнес и отдал свои доли трем партнерам Сергею и Борису Шефирам и Тимуру Миндичу.

Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал доли в своих компаниях трем соратникам и партнерам - братьям Сергею и Борису Шефирам и Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает Liga.net из ссылкой на данные Единого госреестра.

Отмечается, что первому помощнику Зеленского-президента и давнему партнеру Зеленского-бизнесмена Сергей Шефиру досталось больше всех: Зеленский передал ему свою долю в 8 компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал 95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир в интервью The Бабель рассказал, что смена собственников - номинальная. По его словам, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Зеленскому по истечению пятилетнего президентского срока.

Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".

Из-за скандала с российским бизнесом основателей "квартала", который нашли журналисты "Радио Свобода", Зеленский заявил о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая также владела украинской "Квартал 95".

По информации из Единого госреестра, сейчас владельцами Green Family LTD являются братья Шефиры и Тимур Миндич.

В интервью УП олигарх Игорь Коломойский рассказывал, что его с Зеленским познакомил Тимур Миндич.

"Директорское кресло компании "Квартал 95" нынешний глава СБУ Иван Баканов в конце мая передал Борису Шефиру", - пишет Liga.net.

Владимир и Елена Зеленские вышли из числа владельцев "Студии Квартал 95" (производство шоу-проектов и развлекательных программ) в конце апреля, их доля перешла к Сергею Шефиру, который теперь является единственным владельцем компании. Директором компании является брат Сергея Борис.

"Долю в "Студии Квартал 95" (организация строительства) - третьей компании с похожим названием и необычной для "кварталовцев" сферой деятельности - Зеленский в конце марта передал Сергею Шефиру. Кроме него и брата Бориса, среди совладельцев - бизнесмены Андрей Харламов и Юрий Маховский", - говорится в статье.

Пакет акций Зеленского в компании "Квартал ТВ" (развлекательный телеканал, входит в медиахолдинг 1+1 media) перешел Сергей Шефиру, теперь у него 25%. Директром канала стал его старший брат Борис.

Среди совладельцев - Борис Шефир (12,5%), Тимур Миндич (16,67%), гендиректор 1+1 media и нардеп Александр Ткаченко (16,67%), режиссер Андрей Яковлев (12,5%) и исполнительный и финансовый директор 1+1 media Ярослав Пахольчук (16,66%).

Пакет акций Зеленского в компании Animation Studio (производство полнометражных мультфильмов) разделили братья Шефиры, на двоих у них теперь 45%.

Среди бенефициаров также режиссеры и продюсеры Дмитрий Малков (10%) и Андрей Яковлев (22,5%).

Доля Зеленского в компании "Квартал-Концерт" (организация концертов и гастрольных туров) в конце марта перешла Сергею Шефиру. Среди совладельцев также Борис Шефир, Андрей Яковлев и избранный нардепом от "Слуги народа" Максим Ткаченко (на президентских выборах 2019 года возглавлял команду Зеленского в Луганской области).

Кинокомпания "Киноквартал" в мае полностью перешла к Сергею Шефиру, он владеет 100% акций.

Доля Зеленского в ресторане "Фиш-Хаус" также перешла Сергею Шефиру. Среди других владельцев - актер и автор студии "95 квартал" Александр Пикалов (15%), Светлана Беляева (20%), Наталья Лазутина (20%), Борис Шефир (15%).

В списке владельцев кинокомпании "Гауди Студио" (выпуск телевизионных шоу) Зеленского полностью заменил Сергей Шефир. В августе совладельцем также стал партнер Шефиров по компании "Инвест анима" Евгений Ярмилко (1%). Половина бизнеса принадлежит режиссеру Алану Бадоеву (50%), в списке владельцев также Андрей Яковлев (12%) и Борис Шефир (11%).

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Доля Зеленского в компании "Инвест анима" (звуко-видео записывающая компания) также перешла Сергею Шефиру. Среди других бенефициаров - Борис Шефир (12,5%) и Андрей Яковлев (12,5%). 50% - в компании по управлению активами "Актив-Инвест". Среди ее конечных владельцев - бизнесмен Евгений Пилипенко.

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Квартал-95, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир, Тимур Миндич.
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