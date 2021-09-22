Замах на помічника Зеленського: в ОП натякнули, хто міг його влаштувати

Помічник президента не постраждав

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.

Про це "Телеграфу" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Так, дійсно, сьогодні був обстріляний автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Важко поранений водій. Всього в машину було зроблено більше десятка пострілів. Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", — сказав Подоляк.

За його словами, зараз правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців. У Київській області оголошено план "Перехоплення".

"Відразу скажу, що ми, безумовно, пов’язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів. Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об’єднання полукрімініальних політичних і економічних суб’єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи — пряма загроза їх безбідного існування. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли по шляху прямих погроз і спроб фізичного залякування. Ми підкреслюємо, що політика президента, спрямована на фундаментальну трансформацію держави, залишиться незмінною, а безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення влади", — прокоментував Подоляк.

Як повідомлялося, про обстріл автомобіля, в якому перебував Шефір, стало відомо в середу, 22 вересня, вранці. Сам помічник президента не постраждав, проте важко поранений його водій.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що кілери могли стріляти у водія тому, що припускали, що за кермом авто знаходиться сам Шефір.