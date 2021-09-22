Покушение на Шефира: что известно на данный момент

Основные известные факты на 13:00.

В 10 часов 22 сентября неизвестный из автоматического оружия обстрелял машину Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Сам политик не пострадал, а вот водителю досталось три пули — он в больнице "Феофания" в тяжелом состоянии. Всего в авто попали около 10 пуль. Предварительно — стреляли из засады.

На Киевщине объявили спецоперацию. Следствие на месте продолжается — машину с места расстрела забрал эвакуатор.

ЧП произошло на выезде из Киева близ села Лесники на Новообуховской трассе, возле супермаркета АТБ. Видеокамеры магазина изучают на предмет свидетельств произошедшего.

Сергей Шефир рассказал, что угроз ему не поступало. Также известно, что он часто сам водил авто.

Выдвигается сразу несколько версий причин покушения. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверене, что покушение произошло, чтобы убрать члена команды президента. Он связывает его с законом об олигархах, проведением судебной реформы и детенизацией экономики.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выдвинул сразу три версии: борьба с олигархами, участие России и месть Зеленскому от криминальных авторитетов и контрабандистов.

Напомним, "Телеграф" писал, что Сергей Шефир на должности первого помощника Зеленского с начала мая 2019. Широкой общественности он известен был и ранее как создатель студии "95 квартал".