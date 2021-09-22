По Шефиру работал профи, но задачи убить не стояло? Мнение бойца спецназа

Работал либо дилетант, либо настоящий профессионал

Утреннее покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины, вызвало много версий, среди которых оказалось и мнение об инсценировке покушения, сам же пострадавший заявляет именно о попытке его убить.

«Телеграф» спросил о возможности инсценировки одного из бойцов спецподразделения ВСУ.

По его словам обращают на себя внимание целый ряд факторов, от использованного оружия, до расположения пулевых отметин на авто.

«Если стоит задача ликвидации объекта в авто, надежнее всего это сделать остановив автомобиль, что сделать можно по-разному – установить взрывчатку на обочине, положить на проезжей части бревно и прочее. Допустим по какой-то причине это сделать нельзя, тогда можно использовать автомат и открыть огонь по лобовому стеклу приближающегося авто. Даже если стекло бронированное, все равно оно покрывается «паутиной» трещин и ухудшает обзор, заставляя сбрасывать скорость, или «помогает» врезаться в дерево, если мы говорим о лесе», — поясняет собеседник «Телеграфа».

Вместо этого, подчеркивает наш собеседник, ни одной пули в стекла не попало, все пули пришлись в район двигателя, водительской двери и багажника.

«Мне тяжело представить, как можно достигнуть подобного эффекта. Если бы огонь велся для ликвидации, скорее всего стрелок бил бы длинными очередями, что вкупе с автоматическим режимом и скоростью авто дало бы высокой разброс попаданий. Вместо этого мы видим достаточно кучные пулевые отметины впереди, на месте водителя и в задней части авто. Это говорит о том, что огонь велся короткими прицельными очередями, то есть стрелял профессионал, но почему он не начал обстрел с лобового стекла, чтобы остановить авто и вообще не бил по стеклам?», — рассуждает о квалификации стрелка наш собеседник.

По мнению источника это может говорить о том, что изначально стрелку не ставилась задача кого-то убить, и потому он старался вести прицельный огонь короткими очередями, так чтобы не зацепить того, кого не надо.

Обращает на себя внимание и ранение водителя в ногу, которое в целом неопасно, но может иметь коварные последствия.

«В принципе ранения в ноги обычно несмертельны, за исключением тех моментов, когда пуля или осколок попадает в бедренную артерию, поскольку она скрыта мышцами, остановить кровь, особенно в полевых условиях, почти невозможно. Я, например, не припомню никого из бойцов, которые получили бы такую рану в бою и выжили. С другой стороны, артерия проходит по внутренней стороне бедра, то есть в данном случае пуля даже пробив автомобиль скорее всего не заденет ее, произведя ранение со стороны наружной части ноги», — обращает внимание на характер ранения спецназовец.

В целом как считает наш собеседник, представленная правоохранителями картина позволяет предполагать, что исполнителем выступил либо полный дилетант, но его жертвам повезло, либо напротив — профессионал высокого класса, которому не ставилась задача ликвидации цели.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Василий Богдан назвал для "Телеграфа" пять версий, кому могло быть выгодно покушение на Шефира.