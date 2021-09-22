Расстрел машины Шефира - инсценировка? В сети увидели признаки конспирологии

Неудавшееся покушение на Сергея Шефира и его трактовка в команде Зеленского вызывают много вопросов в соцсетях

В среду утром информационное пространство Украины взорвалось сообщениями о попытке покушения на Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

По данным полиции, ЧП произошло около 10:00 в селе Лесники Киевской области: в "Ауди" Шефира попало более 10 пуль. в результате ЧП сам Шефир не пострадал, однако три огнестрельных ранения получил его водитель, ведь киллеры как раз сосредоточили огонь на водительством месте, о чем свидетельствуют обнародованные полицией и генпрокурором Ириной Венедиктовой фотографии.

По данному факту уже начато уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК Украины). Также в Киеве и области введен план "перехват" с целью задержать злоумышленников.

Стоит отметить, что сразу же после появления первой информации об инциденте в соцсетях начали выдвигать различные версии и предположения. Так некоторые пользователи вспомнили появлявшиеся в начале месяца публикации о том, что Шефир разругался с Зеленским.

Тем временем оперативно последовали и комментарии из провластной команды. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что покушение произошло, чтобы убрать члена команды президента. При этом в своем комментарии Подоляк связал нападение с законом об олигархах, попытками проведения судебной реформы и детенизацией экономики.

О том, что нападение не повлияет на "курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины", написал и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Правда, тут стоит отметить, что как раз по этим направлениям у команды Зеленского дела обстоят не так чтобы очень хорошо. Как ранее рассказывали "Телеграфу" депутаты из "Слуги народа", с быстрой "деолигархизацией", как того хотел президент, пока не получается.

Да и у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и президента Зеленского, к партии которого принадлежит крупнейшая фракция в Раде, конфликт, в частности из-за закона по олигархам. По некоторым источникам, Зеленский и Разумков даже прекратили общение. А позже в эфире одного из ток-шоу между главой фракции "Слуга народа" в Раде Давидом Арахамия и Разумковым произошла перпалка.

Также есть проблемы и с продвижением судебной реформы. Так,13 сентября Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы в Украине. После этого Зеленский собирал у себя судей, депутатов, чиновников и послов стран "Большой семерки". По итогам, как писали в Офисе президента, участники переговоров согласились, что судебная реформа нужна Украине.

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Вышедший в кулуары парламента к журналистам Арахамия также прокомментировал обстрел автомобиля Шефира, озвучив три возможных причины этого: могли совершить покушение контрабандисты и криминальные авторитеты; "российский след", от чего уже, кстати, ответили в Кремле; и, опять же, борьба с олигархами.

Между тем, как раз оперативность, с которой представители Зе-команды начали предоставлять свои комментарии, а также озвученные ими версии, где все они сходятся на "олигархическом следе", как раз и смутила пользователей соцсетей и сподвигла на выдвижение различных конспирологических теорий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили вблизи села Лесники под Киевом. В автомобиль стреляли из автоматического оружия 18 раз, ранения получил водитель основателя "Квартала 95".