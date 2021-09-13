Укр

В Украине не выполнили ключевых пунктов судебной реформы: юрист объяснил, что произошло

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
В Украине провалили судебную реформу Новость обновлена 13 сентября 2021, 14:08
В Украине провалили судебную реформу

Совет судей заблокировал запуск этического совета в Украине, без чего страну не примут ни в НАТО, ни в ЕС

В понедельник, 13 сентября, Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы в Украине. Это может отдалить наше государство от НАТО и ЕС, для которых проведение данной реформы было одним из ключевых требований.

Об этом сообщил юрист Михаил Жернаков.

"Совет судей только что заблокировал основную часть судебной реформы — запуск этического совета и очистки Высшего совета правосудия, — пишет на своей странице в "Фейсбуке" правозащитник. — Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За достойных кандидатов проголосовало 4 или 5 членов из 26".

Отметим, что именно запуск этического совета является основной частью судебной реформы, необходимой для принятия нашей страны в НАТО и ЕС. 

Юрист пишет, что "судебная мафия вновь показала свое лицо". Впрочем, ответственность на провале судебной реформы, по словам Жернакова, лежит на президенте Владимире Зеленском, который доверил этот вопрос Совету судей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Документом предусматривался допуск к ВККС международных экспертов и их важную роль в принятии решений.

Кремль обещает в ближайшие недели пустить газ в Европу в обход Украины
Экономика и Финансы
Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кремль обещает в ближайшие недели пустить газ в Европу в обход Украины
Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?
Дата публикации
Категория
Оскорбления в адрес Владимира Зеленского появились в Чернигове в августа
Жителя Чернигова судят за надписи "Зєля - х**ло": мужчина высказал "Телеграфу" свою позицию
Дата публикации
Категория
Украина-Россия
Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями
Дата публикации
Категория
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленский сообщил важную деталь разговора с Байденом в Белом доме
Дата публикации
Категория
Константин Войтенко. Фото из архива героя
Актер Константин Войтенко: Даже если у нас гонорары ниже, чем в других странах, это не значит, что мы второсортные