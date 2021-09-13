В Украине не выполнили ключевых пунктов судебной реформы: юрист объяснил, что произошло

Совет судей заблокировал запуск этического совета в Украине, без чего страну не примут ни в НАТО, ни в ЕС

В понедельник, 13 сентября, Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы в Украине. Это может отдалить наше государство от НАТО и ЕС, для которых проведение данной реформы было одним из ключевых требований.

Об этом сообщил юрист Михаил Жернаков.

"Совет судей только что заблокировал основную часть судебной реформы — запуск этического совета и очистки Высшего совета правосудия, — пишет на своей странице в "Фейсбуке" правозащитник. — Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За достойных кандидатов проголосовало 4 или 5 членов из 26".

Отметим, что именно запуск этического совета является основной частью судебной реформы, необходимой для принятия нашей страны в НАТО и ЕС.

Юрист пишет, что "судебная мафия вновь показала свое лицо". Впрочем, ответственность на провале судебной реформы, по словам Жернакова, лежит на президенте Владимире Зеленском, который доверил этот вопрос Совету судей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Документом предусматривался допуск к ВККС международных экспертов и их важную роль в принятии решений.