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В Україні не виконали ключові пункти судової реформи: юрист пояснив, що сталося

Автор
О. Волкова
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Автор
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В Україні провалили судову реформу Новина оновлена 13 вересня 2021, 14:08
В Україні провалили судову реформу

Рада суддів заблокувала запуск етичної ради в Україні, без чого країну не приймуть ні в НАТО, ні в ЄС

У понеділок, 13 вересня, Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи в Україні. Це може віддалити нашу державу від НАТО і ЄС, для яких проведення даної реформи було однією з ключових вимог.

Про це повідомив юрист Михайло Жернаков.

"Рада суддів тільки що заблокувала основну частину судової реформи — запуск етичної ради і очищення Вищої ради правосуддя, — пише на своїй сторінці в "Фейсбуці" правозахисник. — Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За гідних кандидатів проголосувало 4 або 5 членів з 26-ти".

Відзначимо, що саме запуск етичної ради є основною частиною судової реформи, необхідної для прийняття нашої країни в НАТО і ЄС.

Юрист пише, що "судова мафія знову показала своє обличчя". Втім, відповідальність за провал судової реформи, за словами Жернакова, лежить на президентові Володимиру Зеленському, який довірив це питання Раді суддів.

Раніше президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №3711-д про перезапуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Документом передбачався допуск до ВККС міжнародних експертів і їх важливу роль в прийнятті рішень.

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