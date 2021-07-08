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Зеленский ветировал важный для судебной реформы закон, но в Раде уже придумали, как исправить ситуацию

Зеленский ветировал важный для судебной реформы закон, но в Раде уже придумали, как исправить ситуацию
16:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Документом предусматривался допуск к ВККС международных экспертов и их важную роль в принятии решений.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщил в комментарии "Телеграфу" народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий (фракция "Слуга народа").

Парламентарий отметил, что президент пошел на такой шаг по причине того, что к закону были приняты две частично противоречащие друг другу правки.

В частности, правка №453 предусматривает, что голос международных экспертов будет играть решающую роль во время принятия решений при назначении членов ВККС. Другой же правкой (№409) предусмотрено, что для их назначения будет необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

Из-за этого закон можно трактовать по-разному.

Бабий сообщил, что профильный комитет Рады соберется в пятницу, 9 июля, для того, чтобы устранить этот недочет и сформулировать текст правки №409 таким образом, чтобы он не конфликтовал с другими.

Парламентарий также ожидает, что после этого закон будет внесен на повторное голосование уже во вторник или среду.

Отметим, что ранее на эту проблему указывал и спикер парламента Дмитрий Разумков. Во время брифинга 2 июля он спрогнозировал, что документ будет ветирован. Также спикер сообщил, что если такое произойдет, то все недочеты текста закона будут исправлены на следующей пленарной неделе, то есть с 13 по 16 июля.

Как сообщалось ранее, в Украине вновь появились слухи о том, что Банковая намерена отправить Разумкова в отставку. О том, действительно ли это так, "Телеграфу" рассказал научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Владимир Зеленский, ВККС, Роман Бабий.
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