Рада приняла важный для судебной реформы закон: подробности

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания во вторник, 29 июня, рассмотрела и приняла закон № 3711-Д, которым предусматривается ряд изменений в устройство судов и работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Соответствующая информация появилась на сайте парламента.
В частности, документ определяет, что ВККС:
Членом ВККС может стать гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет.
Он также должен соответствовать стандартам добропорядочности и компетентности, а также соблюдать политическую нейтральность. Под последним подразумевается, что член ВККС не может состоять в политических партиях или профсоюзах и не может принимать участие в политической деятельности.
Кроме того, законом отменяются положения о деятельности Комиссии по добропорядочности и этике.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада 29 июня собирается на внеочередное заседание, на котором собирается рассмотреть ряд законопроектов. Среди них и документы об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.