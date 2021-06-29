Рада приняла важный для судебной реформы закон: подробности

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания во вторник, 29 июня, рассмотрела и приняла закон № 3711-Д, которым предусматривается ряд изменений в устройство судов и работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Соответствующая информация появилась на сайте парламента.

В частности, документ определяет, что ВККС:

является государственным коллегиальным органом судейского управления и действует в системе правосудия на постоянной основе;

имеет статус юрлица, со своей печаткой, названием и счетами в органах Госказначейской службы;

состоит из 16 членов, из которых 8 назначаются из судей или отставных судей;

имеет право принимать решения, если в ее составе есть хотя бы 11 членов;

имеет свой сайт;

Членом ВККС может стать гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет.

Он также должен соответствовать стандартам добропорядочности и компетентности, а также соблюдать политическую нейтральность. Под последним подразумевается, что член ВККС не может состоять в политических партиях или профсоюзах и не может принимать участие в политической деятельности.

Кроме того, законом отменяются положения о деятельности Комиссии по добропорядочности и этике.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 29 июня собирается на внеочередное заседание, на котором собирается рассмотреть ряд законопроектов. Среди них и документы об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.