Рада соберется на внеочередное заседание: названы дата и повестка

Верховная Рада Украины во вторник, 29 июня, соберется на внеочередное заседание.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По его словам, нардепы намерены рассмотреть законопроекты об увеличении численности ВСУ, национальном сопротивлении, а также о критической инфраструктуре.

Заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук в свою очередь не исключил, что парламент будет собираться на внеочередные заседания и даже допустил проведение внеочередной сессии.

Это, по словам Стефанчука, необходимо для того, чтобы успеть рассмотреть важные для Украины вопросы, касающиеся оборонной сферы, экологии и работы правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, неотложные законопроекты об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении были поданы в Раду президентом Владимиром Зеленским.

Проектом документа в украинское законодательство вводятся термины "национальное сопротивление", "движение сопротивления", "территориальная оборона", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

Что значат эти законопроекты ранее "Телеграфу" объяснил аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.