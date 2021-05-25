Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину

Президент Украины Владимир Зеленский внес во вторник, 25 мая, в Верховную Раду два неотложных законопроекта.

Ими, в частности, увеличивается численность ВСУ до 261 тысячи человек против 250 тысяч в текущей редакции закона. Причем указанные 11 тысяч станут отдельным родом сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) - силами территориальной обороны. Данные законопроекты оценил для "Телеграфа" аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

По словам аналитика, соответствующие законопроекты появились и потому что к этому давно готовились, и потому что к ним подтолкнула эскалация, устроенная Россией у украинских границ.

"Идеи таких законопроектов высказывались ранее. Но именно сейчас сложился соответствующий консенсус, что ставка на территориальную оборону может увеличить способность сопротивления в случае полномасштабной российской агрессии. К подаче подобных документов в парламент подтолкнула апрельская ситуация, когда значительно увеличилось количество российских войск на наших границах. И руководство страны, и население убедились, что угроза не просто реальна и никуда не делась, но и нарастает. И это стало дополнительным стимулом для появления данных законопроектов", - отмечает аналитик.

Николай Белесков считает, что есть смысл развивать территориальную оборону (ТО). И это, как и многое другое, прописано в недавно принятой Стратегии военной безопасности.

Но важно не забывать, что ТО - это легкая пехота для поддержания порядка в середине страны и для освобождения основных сил обороны и безопасности для более важных задач, подчеркивает аналитик.

"Представители территориальной обороны могут, к примеру, противодействовать диверсантам до подхода основных сил. Но считать, что исключительно ТО решит все наши проблемы – переоценка ее потенциала в системе обороны страны. Подчеркиваю, что решение верное, но есть и другие направления работы, которым нужны внимание и ресурсы. А именно: перевооружение ВСУ, лучшая кадровая политика, подготовка, в том числе оперативных резервов. Только при таком подходе территориальная оборона даст максимально возможный эффект", - уверен Николай Белесков.

В России резко отреагировали на новость об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

В то же время в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной.

Ранее разведка Минобороны Украины сообщала, что на Донбассе РФ активно наращивает боеспособность боевиков.