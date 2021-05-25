Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
С гранатами и арбалетом: в Харькове задержали вооруженную до зубов банду женщин (фото)
С гранатами и арбалетом: в Харькове задержали вооруженную до зубов банду женщин (фото)
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)

Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину

Угроза России нарастает, но одни силы территориальной обороны не спасут Украину
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: news.liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский внес во вторник, 25 мая, в Верховную Раду два неотложных законопроекта.

Ими, в частности, увеличивается численность ВСУ до 261 тысячи человек против 250 тысяч в текущей редакции закона. Причем указанные 11 тысяч станут отдельным родом сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) - силами территориальной обороны. Данные законопроекты оценил для "Телеграфа" аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

По словам аналитика, соответствующие законопроекты появились и потому что к этому давно готовились, и потому что к ним подтолкнула эскалация, устроенная Россией у украинских границ.

"Идеи таких законопроектов высказывались ранее. Но именно сейчас сложился соответствующий консенсус, что ставка на территориальную оборону может увеличить способность сопротивления в случае полномасштабной российской агрессии. К подаче подобных документов в парламент подтолкнула апрельская ситуация, когда значительно увеличилось количество российских войск на наших границах. И руководство страны, и население убедились, что угроза не просто реальна и никуда не делась, но и нарастает. И это стало дополнительным стимулом для появления данных законопроектов", - отмечает аналитик.

Николай Белесков считает, что есть смысл развивать территориальную оборону (ТО). И это, как и многое другое, прописано в недавно принятой Стратегии военной безопасности.

Но важно не забывать, что ТО - это легкая пехота для поддержания порядка в середине страны и для освобождения основных сил обороны и безопасности для более важных задач, подчеркивает аналитик.

"Представители территориальной обороны могут, к примеру, противодействовать диверсантам до подхода основных сил. Но считать, что исключительно ТО решит все наши проблемы – переоценка ее потенциала в системе обороны страны. Подчеркиваю, что решение верное, но есть и другие направления работы, которым нужны внимание и ресурсы. А именно: перевооружение ВСУ, лучшая кадровая политика, подготовка, в том числе оперативных резервов. Только при таком подходе территориальная оборона даст максимально возможный эффект", - уверен Николай Белесков.

В России резко отреагировали на новость об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

В то же время в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной.

Ранее разведка Минобороны Украины сообщала, что на Донбассе РФ активно наращивает боеспособность боевиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 132

Все по теме:

Украина, Россия, Армия, Военные, ВСУ, Николай Белесков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
05 На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В оккупированном Крыму у &quot;кинематографистов ЛНР&quot; произошла &quot;украинская диверсия&quot; (видео)
В оккупированном Крыму у "кинематографистов ЛНР" произошла "украинская диверсия" (видео)
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Встрече Байдена и Путина быть: в Кремле и Белом доме назвали дату и место
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Российский миллиардер и соперник Путина чуть не отрубил ногу топором
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь