Рус

Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
138
Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні Новина оновлена 13 вересня 2021, 11:21
Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні

Главу "Нацкорпуса" в Чернігові судять за образи на адресу президента України. Чи причетний до матюків на стінах і парканах, а також що думає про таке "самовираження" і чи готовий відбути покарання — про це чоловік розповів "Телеграфу"

У ці хвилини — в 11:00 13 вересня — почалося перше засідання у справі матірних написів на парканах Чернігова з образами, зокрема, на адресу президента України Володимира Зеленського. У графіті "Зєля х**ло" запідозрили керівника місцевого осередку "Нацкорпуса" Олександра Тарнавського. І хоч своєї антипатії до глави держави житель Чернігова не приховує, але запевняє, що не винен, і більше сотні малюнків в різних районах міста зробити не зміг би.

Олександр розповів "Телеграфу", що в цій справі є передісторія: мовляв, в серпні разом з однопартійцями він їхав на мітинг до Києва, щоб підтримати засуджених на 2 місяці однодумців з Харкова і висловити протест проти "формули Штайнмайера" в Україні.

"Поліції потрібно було "переписати" всіх учасників цієї акції, нас було близько 50 осіб. Але ми не захотіли давати свої паспорти, тому що нічого протизаконного ми не планували", — розповідає підсудний.

Олександр підозрює, що хтось із поліції тоді нібито повідомив в "102" про вибухівку і зброю в автобусі.

"Нічого забороненого виявлено не було. Вони задіяли близько 30 поліцейських, в зв’язку з чим ми написали заяви про численні порушення: правоохоронці не представлялися, були без форми, чоловіки обшукували жінок і так далі", — продовжує чоловік.

Олександру Тарнавському загрожує 15 діб арешту
Олександру Тарнавському загрожує 15 діб арешту

Через пару тижнів, говорить Олександр, в Чернігові його оточили правоохоронці і повідомили про відкриття кримінального провадження за більш, ніж сотню малюнків по місту. Незабаром, за його словами, кримінальну справу перекваліфікували в адміністративне правопорушення.

"Зеля — х**ло", "Свободу Сергію Величку" (засуджений за хуліганство активіст з Харкова, — ред.) та багато інших написів — поліція вирішила, що це зробив я. З доказів у них тільки те, що при зупинці автобуса в серпні я пожартував і сказав, що я малював "Зєля — х**ло". Але ці слова були сказані в пориві, я тоді міг сказати що завгодно: що я вбив Лінкольна, Кеннеді та інше. З доказів у них були тільки мої слова, сказані не серйозно", — каже чоловік.

Образливі написи на адресу президента України
Образливі написи на адресу президента України

В результаті, в його відношенні відкрили виробництво за статтею 143 "Дрібне хуліганство" АК України: санкція передбачає до 15 діб арешту.

Втім, Олександр запевняє, що нічого протизаконного не робив, до написів на стінах не причетний і разом з адвокатом буде доводити свою невинність.

"Намалювати понад 100 малюнків в різних районах міста за одну ніч — це фізично неможливо", — говорить підсудний, втім, вважаючи таке самовираження на стінах сучасним мистецтвом.

"Я до цього відношення не маю, але підтримую. Думаю, що стіни це витримають. Тим більше, що жоден з цих малюнків не нанесено на комунальні установи і чиїсь будинки. Всі вони зроблені на тимчасових огорожах", — пояснює житель Чернігова, додаючи, що сьогодні в суді вони будуть домагатися перенесення засідання, адже часу на ознайомлення зі справою у адвоката було нібито мало.

Тарнавський говорить, що навіть якщо його і визнають винним, він готовий буде прийняти покарання, як і його однопартійці, що "потрапили під режим Зеленського".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС РФ Сергій Лавров відповів образою на адресу Зеленського за слова про "брудний газ".

Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Суспільство
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство
Дата публікації
Категорія
Костянтин Войтенко. Фото з архіву героя
Актор Костянтин Войтенко: Навіть якщо у нас гонорари нижче, ніж в інших країнах, це не означає, що ми другосортні