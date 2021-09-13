Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію

Главу "Нацкорпуса" в Чернігові судять за образи на адресу президента України. Чи причетний до матюків на стінах і парканах, а також що думає про таке "самовираження" і чи готовий відбути покарання — про це чоловік розповів "Телеграфу"

У ці хвилини — в 11:00 13 вересня — почалося перше засідання у справі матірних написів на парканах Чернігова з образами, зокрема, на адресу президента України Володимира Зеленського. У графіті "Зєля х**ло" запідозрили керівника місцевого осередку "Нацкорпуса" Олександра Тарнавського. І хоч своєї антипатії до глави держави житель Чернігова не приховує, але запевняє, що не винен, і більше сотні малюнків в різних районах міста зробити не зміг би.

Олександр розповів "Телеграфу", що в цій справі є передісторія: мовляв, в серпні разом з однопартійцями він їхав на мітинг до Києва, щоб підтримати засуджених на 2 місяці однодумців з Харкова і висловити протест проти "формули Штайнмайера" в Україні.

"Поліції потрібно було "переписати" всіх учасників цієї акції, нас було близько 50 осіб. Але ми не захотіли давати свої паспорти, тому що нічого протизаконного ми не планували", — розповідає підсудний.

Олександр підозрює, що хтось із поліції тоді нібито повідомив в "102" про вибухівку і зброю в автобусі.

"Нічого забороненого виявлено не було. Вони задіяли близько 30 поліцейських, в зв’язку з чим ми написали заяви про численні порушення: правоохоронці не представлялися, були без форми, чоловіки обшукували жінок і так далі", — продовжує чоловік.

Олександру Тарнавському загрожує 15 діб арешту

Через пару тижнів, говорить Олександр, в Чернігові його оточили правоохоронці і повідомили про відкриття кримінального провадження за більш, ніж сотню малюнків по місту. Незабаром, за його словами, кримінальну справу перекваліфікували в адміністративне правопорушення.

"Зеля — х**ло", "Свободу Сергію Величку" (засуджений за хуліганство активіст з Харкова, — ред.) та багато інших написів — поліція вирішила, що це зробив я. З доказів у них тільки те, що при зупинці автобуса в серпні я пожартував і сказав, що я малював "Зєля — х**ло". Але ці слова були сказані в пориві, я тоді міг сказати що завгодно: що я вбив Лінкольна, Кеннеді та інше. З доказів у них були тільки мої слова, сказані не серйозно", — каже чоловік.

Образливі написи на адресу президента України

В результаті, в його відношенні відкрили виробництво за статтею 143 "Дрібне хуліганство" АК України: санкція передбачає до 15 діб арешту.

Втім, Олександр запевняє, що нічого протизаконного не робив, до написів на стінах не причетний і разом з адвокатом буде доводити свою невинність.

Читайте також: Категорія Україна Зеленський розширив список персональних санкцій — кого в нього додали У нових указах фігурують громадянин РФ і українка з Криму.

"Намалювати понад 100 малюнків в різних районах міста за одну ніч — це фізично неможливо", — говорить підсудний, втім, вважаючи таке самовираження на стінах сучасним мистецтвом.

"Я до цього відношення не маю, але підтримую. Думаю, що стіни це витримають. Тим більше, що жоден з цих малюнків не нанесено на комунальні установи і чиїсь будинки. Всі вони зроблені на тимчасових огорожах", — пояснює житель Чернігова, додаючи, що сьогодні в суді вони будуть домагатися перенесення засідання, адже часу на ознайомлення зі справою у адвоката було нібито мало.

Тарнавський говорить, що навіть якщо його і визнають винним, він готовий буде прийняти покарання, як і його однопартійці, що "потрапили під режим Зеленського".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС РФ Сергій Лавров відповів образою на адресу Зеленського за слова про "брудний газ".