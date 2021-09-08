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Зеленський розширив список персональних санкцій — кого в нього додали

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 08 вересня 2021, 08:18
Президент України Володимир Зеленський

У нових указах фігурують громадянин РФ і українка з Криму.

Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про введення персональних економічних санкцій. Вони стосуються двох осіб.

Про це стало відомо з документів, розміщених на сайті президента.

Доповнення до рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 вересня торкнулося Калініної Ольги Миколаївни, 1977 р.н. На три роки їй заблокували активи і заборонили виводити капітал за межі України. Калініна — кримчанка, за інформацією сайту Миротворець, член виборчої комісії Первомайського району з правом вирішального голосу.

Ольга Калініна
Ольга Калініна

Другий указ вніс зміни в указ РНБО від 18 червня, додавши туди Кузнєцова Івана Васильовича, кадрового російського військового, підполковника, який воював в Сирії, 1975 р.н. Проти нього також ввели санкції на три роки. Список обмежень для нього значно ширше, ніж для Калініної.

Контроль за виконанням указу президента покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Раніше "Телеграф" писав, що РНБО 20 серпня ввів персональні економічні санкції проти 55 осіб, серед яких Анатолій і Ольга Шарій, а також Ігор Гужва і Денис Пушилін.

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