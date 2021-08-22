Укр

Зеленский ввел в действие санкции против Деркача и Пушилина, после чего его сайт "лёг"

Автор
Г. Лубенец
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Зеленский ввел в действие санкции против Деркача и Пушилина, после чего его сайт "лёг" Новость обновлена 22 августа 2021, 23:17
Владимир Зеленский

В списке оказались не только Деркач и Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против нардепа Андрея Деркача, главаря боевиков т.н. "ДНР" Дениса Пушилина и ряда юридических и физических лиц из России.

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Андрей Деркач ранее оказался под санкциями США из-за вмешательства в президентские выборы в 2020 году. Вместе с ним санкции применили и против российского бизнесмена Константина Килимника, который, как говорят в США, действовал в сговоре с Деркачем.

Кроме них под дополнительные санкции попал главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин и продвигаемые ним веб-ресурсы, вещающие на неподконтрольных территориях.

Кроме того под блокировку попали российские сайты, в числе которых vedomosti.ru и mk.ru.

Примечательно, что сразу после появления этих указов, сайт Офиса президента перестал работать.

Сайт ОПУ перестал работать
Сайт ОПУ перестал работать

Как сообщалось ранее, во время заседания СНБО 20 августа было принято решение ввести санкции против главного редактора "Страна UA" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария.

Кроме того, был поднят вопрос о возвращении крупного черкасского завода "Азот" в собственность государства. В настоящее он принадлежит группе OSTCHEM, которой владеет олигарх Дмитрий Фирташ

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