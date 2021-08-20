Укр

Гужва, Шарий и главарь боевиков "ДНР": против кого ввели новые санкции СНБО

Автор
Г. Лубенец
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Гужва, Шарий и главарь боевиков "ДНР": против кого ввели новые санкции СНБО Новость обновлена 20 августа 2021, 21:39

Список получился довольно внушительным.

Совет национальной безопасности и обороны во время своего заседания в пятницу, 20 августа, принял решение о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых оказался главный редактор издания "Страна UA" Игорь Гужва, а также Анатолий Шарий и его жена Ольга.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга перед журналистами.

Помимо Гужвы санкции были введены против двух лиц, связанных с ним. К таковым относятся Алина Солнцева и Любовь Лукашина. Санкции СНБО применили и к связанным с Гужвой юрлицам, а именно против ООО "Ласмак", ООО "Манджери" и ООО "Смарт медиа мережа".

Кроме того, санкции были введены против известного пророссийского блогера Анатолия Шария, а также его жены Ольги, которая занимет должность главного редактора "Шарий.нет". Под санкции также попала Алла Бондаренко — мать Ольги Шарий.

Дополнительно введены санкции и против главаря боевиков т.н. "ДНР" Дениса Пушилина, который регистрирует медиа-ресурсы на оккупированных территориях.

Всего в обновленном санкционном списке, помимо вышеназванных, находятся:

  • 28 физических лиц, связанных с российскими спецслужбами;
  • 12 юрлиц, участвующих в гибридной войне против Украины (в их числе и СМИ из оккупированного Крыма);
  • 6 физических лиц, связанных с нарушением прав человека в оккупированном Крыму;
  • 6 физлиц и 3 юрлиц из сети иностранного влияния, связанных с экс-нардепом Андреем Деркачом.

Как сообщалось ранее, на заседание СНБО приглашали и мэра Киева Виталия Кличко, однако тот не явился.

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