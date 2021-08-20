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Кличко вызвали на заседание СНБО: ранее "Телеграф" писал, что его могут снять с поста главы КГГА

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Кличко вызвали на заседание СНБО: ранее "Телеграф" писал, что его могут снять с поста главы КГГА Новость обновлена 20 августа 2021, 14:58
Виталий Кличко

Мэр Киева встречу проигнорировал.

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на традиционное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны, но он туда не приедет.

Об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале.

"Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала", — написал он.

Вместе с тем, он добавил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку в настоящее время находится в Черниговской области.

Напомним, ранее источники "Телеграфа" рассказывали, что в Офисе президента хотят снять Кличко с его должности в Киевской горгосадминистрации. Вместо Кличко у Зеленского хотят назначить действующего министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Впрочем, сам Чернышов особо не горит желанием занимать пост Кличко, поскольку хочет продолжать карьеру в Кабмине и даже имеет определенные амбиции занять пост премьера.

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