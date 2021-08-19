Вместо Кличко хотят назначить действующего министра: названо имя

Совсем скоро занять место Виталия Кличко может Алексей Чернышев

Слухи о том, что совсем скоро Виталий Кличко лишится поста главы Киевской городской государственной администрации, все чаще появляются в украинском инфопространстве. Это не странно, если учесть факт "войны" между Кличко и Офисом президента. По информации источников "Телеграфа", наиболее вероятный кандидат на занятие этой должности вместо Кличко — Алексей Чернышов — действующий министр развития общин и территорий Украины.

Как говорят информированные источники, уволить Чернышова с поста министра, чтобы потом назначить его главой КГГА, планировали 23 августа — на внеочередном заседании ВР. Также была информация о заседании в пятницу (20 августа), однако было решено немного повременить.

Собеседники в президентской партии "Слуга народа" говорят, что смысла спешить со снятием с Чернышова полномочий нет. И даже если учесть тот факт, что его могут назначить совсем скоро, то по закону у него будет еще 20 дней на отставку.

Алексей Чернышов за время своей профессиональной деятельности был главой Киевской облгосадминистрации, затем перешел в правительство Дениса Шмыгаля. Кроме того, он тесно связан с нардепом и бизнесменом из Харькова Александром Фельдманом, у которого работал помощником и был руководителем в некоторых сферах бизнеса.

Стоит отметить, что среди кандидатов на замену Кличко были его первый заместитель Алексей Кулеба, депутаты Леся Забуранная и Елена Шуляк, также рассматривалась кандидатура депутата Киевсовета от "Слуг народа" Владислава Трубицина, однако все они по тем или иным причинам не подошли.

"Телеграф" еще в мае рассказывал о причинах войны Банковой с Кличко. Злую шутку с боксером и по совместительству политиком сыграла его несговорчивость.