Замість Кличко хочуть призначити чинного міністра: названо ім’я

Зовсім скоро зайняти місце Віталія Кличка може Олексій Чернишов

Чутки про те, що зовсім скоро Віталій Кличко втратить посаду голови Київської міської державної адміністрації, все частіше з’являються в українському інформпросторі. Це не дивно, якщо врахувати факт "війни" між Кличко та Офісом президента. За інформацією джерел "Телеграфа", найбільш імовірний кандидат на заняття цієї посади замість Кличко — Олексій Чернишов — чинний міністр розвитку громад і територій України.

Як кажуть поінформовані джерела, звільнити Чернишова з посади міністра, щоб потім призначити його главою КМДА, планували 23 серпня — на позачерговому засіданні ВР. Також була інформація про засідання у п’ятницю (20 серпня), проте було вирішено трохи почекати.

Співрозмовники у президентській партії "Слуга народу" кажуть, що сенсу поспішати зі зняттям з Чернишова немає. І навіть якщо врахувати той факт, що його можуть призначити зовсім скоро, то згідно із законом у нього буде ще 20 днів на відставку.

Олексій Чернишов за час своєї професійної діяльності був головою Київської обласної державної адміністрації, потім перейшов в уряд Дениса Шмигаля. Крім того, він тісно пов’язаний з нардепом і бізнесменом з Харкова Олександром Фельдманом, у якого працював помічником і був керівником у деяких сферах бізнесу.

Варто зазначити, що серед кандидатів на заміну Кличко були його перший заступник Олексій Кулеба, депутати Леся Забуранна і Олена Шуляк, також розглядалася кандидатура депутата Київради від "Слуг народу" Владислава Трубіцина, проте всі вони з тих чи інших причин не підійшли.

"Телеграф" ще у травні розповідав про причини війни Банкової з Кличком. Злий жарт з боксером і за сумісництвом політиком зіграла його незговірливість.