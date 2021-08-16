Офис президента согласовал кандидатуру на место главы КГГА - источник
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Кличко может уйти из КГГА еще до 22 августа
На Банковой решили не затягивать и еще до Дня Независимости сменить Виталия Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как стало известно "Телеграфу", Офис президента готовит в это кресло кандидатуру министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
"Назначение Чернышова уже согласовано (на Банковой. — Ред.)", — сказал источник издания.
При этом на уточняющий вопрос собеседник ответил, что назначение состоится до конца текущей недели.
Назначение Чернышова может стать удачным ходом для Банковой, поскольку на политической арене летом практически штиль, а внимание медиа и пользователей соцсетей будет привлечено к заседанию Крымской платформы и празднованию Дня Независимости.
Отметим, что Офис президента давно хотел забрать у Виталия Кличко часть полномочий. Эта идея поднималась еще во времена Андрея Богдана, его сменщик Андрей Ермак также не против оставить Кличко только в кресле мэра, а вот должность главы КГГА отдать своему человеку.
Напомним, "Телеграф" еще в мае называл причины конфликта Кличко с Банковой, и писал, к чему может привести несговорчивость политика.
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