Офис президента согласовал кандидатуру на место главы КГГА - источник

Кличко может уйти из КГГА еще до 22 августа

На Банковой решили не затягивать и еще до Дня Независимости сменить Виталия Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как стало известно "Телеграфу", Офис президента готовит в это кресло кандидатуру министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

"Назначение Чернышова уже согласовано (на Банковой. — Ред.)", — сказал источник издания.

При этом на уточняющий вопрос собеседник ответил, что назначение состоится до конца текущей недели.

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Назначение Чернышова может стать удачным ходом для Банковой, поскольку на политической арене летом практически штиль, а внимание медиа и пользователей соцсетей будет привлечено к заседанию Крымской платформы и празднованию Дня Независимости.

Отметим, что Офис президента давно хотел забрать у Виталия Кличко часть полномочий. Эта идея поднималась еще во времена Андрея Богдана, его сменщик Андрей Ермак также не против оставить Кличко только в кресле мэра, а вот должность главы КГГА отдать своему человеку.

Напомним, "Телеграф" еще в мае называл причины конфликта Кличко с Банковой, и писал, к чему может привести несговорчивость политика.