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Офіс президента погодив кандидатуру на місце глави КМДА — джерело

Автор
Я. Жарєнов
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Офіс президента погодив кандидатуру на місце глави КМДА — джерело Новина оновлена 16 серпня 2021, 21:46
Віталій Кличко і Олексій Чернишов

Кличко може піти з КМДА ще до 22 серпня

На Банковій вирішили не затягувати і ще до Дня Незалежності змінити Віталія Кличка на посту глави Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як стало відомо "Телеграфу", Офіс президента готує в це крісло кандидатуру міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

"Призначення Чернишова вже погоджено (на Банковій. — Ред.)", — сказало джерело видання.

При цьому на уточнююче питання співрозмовник відповів, що призначення відбудеться до кінця поточного тижня.

Призначення Чернишова може стати вдалим ходом для Банкової, оскільки на політичній арені влітку практично штиль, а увага медіа і користувачів соцмереж буде залучена до засідання Кримської платформи та відзначення Дня Незалежності.

Відзначимо, що Офіс президента давно хотів забрати у Віталія Кличка частину повноважень. Ця ідея піднімалася ще за часів Андрія Богдана, його змінник Андрій Єрмак теж не проти залишити Кличко тільки в кріслі мера, а ось посаду голови КМДА віддати своїй людині.

Нагадаємо, "Телеграф" ще в травні називав причини конфлікту Кличка з Банкової, і писав, до чого може привести незговірливість політика.

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