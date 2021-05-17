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У Зеленського увірвався терпець: навіщо Банкова знову воює проти Кличка і чим це закінчиться

У Зеленського увірвався терпець: навіщо Банкова знову воює проти Кличка і чим це закінчиться
Оновлено 14:12 Пн, 17 Травень 2021 Телеграф

Днями київська прокуратура провела цілий ряд обшуків в різних підрозділах Київської міської державної адміністрації, а після, і у найближчого соратника столичного мера Віталія Кличка Артура Палатного, який, крім того, очолює виконком партії "УДАР". У політичних колах заговорили про новий раунд війни Банкової проти мера столиці, але що ж відбувається насправді? Детально про це в нашому матеріалі.

Столична прокуратура відрапортувала, що 11-12 травня в службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур проведено близько 60 обшуків.

Обшуки проведені в комунальному об'єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, в корпорації Київавтодор, Департаменті соцполітики, містобудування, архітектури та земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло. Крім того, обшуки проведені і у давнього і близького соратника Віталія Кличка Артура Палатного, який ще й курував виборчу кампанію на минулих виборах. Після обшуків і у Палатного, і у мера заявили про політичні репресії.
"Це ж все шито білими нитками! Смішно чути, що, мовляв, тут нема політики. Просто - велика спецоперація. Так, спецоперація! Але проти мене особисто. А мішенню стали міські підприємства та підрозділи адміністрації. Скажу одне: це - брудна політична боротьба і спроба закрутити гайки місцевому самоврядуванню", - заявляв Кличко на брифінгу.

Про схоже заявив і Артур Палатний, коментуючи ЗМІ, що все це спроба Банкової прикрутити політичні амбіції партії і рейтинг Кличка, який вже давно готується до президентської кампанії. Крім того, в неофіційних розмовах соратники Кличка кажуть, що це також через те, що Банкова, а саме голова Офісу президента Андрій Єрмак лобіює ідею призначення новим керівником КМДА замість Кличка свого ставленика - першого заступника Кличка Олексія Кулебу. Що зовсім не подобається самому градоначальнику, бо перспективи залишитися мером з урізаними повноваженнями і контролем з Банкової, зовсім не радують. Як кажуть джерела в оточенні мера, раніше також звучало прізвище нардепа Андрія Холодова, теж близького до Єрмака, але зараз найбільш ймовірна кандидатура саме Кулеби. Раніше вже були ідеї призначити лояльного Банковій главу КМДА, наприклад, нардепа і екскандидата в мери столиці Ірину Верещук, яка виступила швидше "технічним" кандидатом на виборах мера. Але потім цю ідею спустили на гальмах.

Відносини Кличко і Єрмака після конфлікту першого з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом вдалося налагодити, в тому числі й завдяки адвокату Трампа Руді Джуліані, і питання призначення нового глави КМДА відклали в довгий ящик. Після виборів у Кличка з'явилися відразу два заступники за квотою Єрмака: згаданий Кулеба та Олена Говорова.
Також, в оточенні мера заявляють, що "під шумок" у президента зараз вирішили остудити президентські амбіції київського градоначальника. "Вони звичайно в курсі, що у Кличка вже давно працює штаб і це їх дратувало, оскільки кияни можуть дати нормальний рейтинг Кличку, тому і вирішили прив'язати його ім'я до корупції, мовляв, нехай виправдовується", - коментують у Кличка.

А ось на Банковій і в розмовах офф рекордз кажуть, що ніякої політики і спроби збити рейтинг Кличка немає. Що всьому виною незговірливість Кличка і Палатного. "Насправді, цим кримінальним справам уже майже вісім місяців, і Кличко давно попереджали трохи стримати апетити, і з Офісу президента говорили, аж до недавнього часу і друзі з Кабміну, але він не чув. А його люди вже знахабніли до того, що беруть плату з усього - і за дозвіл на забудови, МАФи Кабмін вивів з зупинок і переходів, а вони продовжують працювати, з "обілечуванням". Але одна з останніх крапель - історія з прем'єром, якого тролив Віталік розмовами закрити країну на локдаун. Після чого Шмигаль відправив йому повідомлення, мовляв, а ти не хочеш спочатку столицю закрити. Віталік нічого йому не відповів, зате потім на якомусь засіданні продовжив його тролити. І потім його ідеї ввести виконкоми в Києві, щоб відсунути центральну владу. Терпіння президента не гумове, просто все накопичилося", - коментують в оточенні президента не під запис.

Співрозмовники "Телеграфу" в Київраді прогнозують, що конфлікт вдасться зам'яти тільки якщо Кличко піде на поступки і посуне своїх людей з "потоків". "Сильно хтось підтримувати мера в Київраді, крім його партії, не буде, навіть "Європейська солідарність", яка формально зараз з ним в коаліції. Тому що, з огляду на особливості їх відносин, вони просто стоять осторонь і посміхаються", - коментує депутат Київради на правах анонімності.

Таким чином, все виглядає як схиляння Кличко до "поганого миру", і вже від його поступливості та того, хто цього разу замовить за нього слово на Банковій, буде залежати результат цього конфлікту.

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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Виталий Кличко, Володимир Зеленський, Київ.
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