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Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ

Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ
20:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко свидетельствовал в НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану.

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) дал показания в уголовном производстве, открытом по его обращению относительно возможного предложения некоторыми лицами взятки в $20 млн руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долл. Якобы от моего имени", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он подчеркнул, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

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"Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а вышел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим", - написал мэр Киева.

Кличко выразил надежду, что НАБУ расследует опубликованную информацию и "общество узнает правду".

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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30 июля Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

1 августа мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

И 5 августа НАБУ сообщило, что детективы начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Виталий Кличко, КГГА, НАБУ, Андрей Богдан, Офис Президента.
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