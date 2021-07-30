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В СНБО приняли важный для внешней политики Украины документ: в чем его суть

В СНБО приняли важный для внешней политики Украины документ: в чем его суть
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф

Украина впервые с момента провозглашения независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности. 

Этот документ был принят в пятницу, 30 июля, на заседании СНБО в Краматорске (Донецкая область). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбук

Кулеба указал, что документ состоит из 254 пунктов, среди которых он выделил основные направления: 

  • дипломатическая защита Украины от российской агрессии,
  • деоккупация украинских территорий; 
  • привлечение России к ответственности за ее преступления;
  • обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • курс в ЕС и НАТО; 
  • продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций; 
  • защита прав украинцев за рубежом; 
  • продвижение позитивного имиджа Украины в мире. 

"Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса Украины", - указал Кулеба. 

Он также добавил, что помимо этого Зеленский назначил послов в НАТО, Турции, Австрии, Индонезии и Танзании. 

Как сообщалось ранее, во время заседания СНБО был также рассмотрен вопрос энергетической безопасности

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МИД, СНБО, Дмитрий Кулеба.
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