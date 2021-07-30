В СНБО приняли важный для внешней политики Украины документ: в чем его суть

Украина впервые с момента провозглашения независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности.

Этот документ был принят в пятницу, 30 июля, на заседании СНБО в Краматорске (Донецкая область). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбук.

Кулеба указал, что документ состоит из 254 пунктов, среди которых он выделил основные направления:

дипломатическая защита Украины от российской агрессии,

деоккупация украинских территорий;

привлечение России к ответственности за ее преступления;

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

курс в ЕС и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав украинцев за рубежом;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

"Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса Украины", - указал Кулеба.

Он также добавил, что помимо этого Зеленский назначил послов в НАТО, Турции, Австрии, Индонезии и Танзании.

Как сообщалось ранее, во время заседания СНБО был также рассмотрен вопрос энергетической безопасности.