В СНБО приняли важный для внешней политики Украины документ: в чем его суть

Украина впервые с момента провозглашения независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности.
Этот документ был принят в пятницу, 30 июля, на заседании СНБО в Краматорске (Донецкая область). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Фейсбук.
Кулеба указал, что документ состоит из 254 пунктов, среди которых он выделил основные направления:
"Документ ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса Украины", - указал Кулеба.
Он также добавил, что помимо этого Зеленский назначил послов в НАТО, Турции, Австрии, Индонезии и Танзании.
Как сообщалось ранее, во время заседания СНБО был также рассмотрен вопрос энергетической безопасности.