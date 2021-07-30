СНБО добралась до Ахметова? Данилов заговорил об энергетической безопасности Украины

Во время заседания СНБО в пятницу, 30 июля, был рассмотрен вопрос энергетической безопасности Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета нацобороны и безопасности Алексей Данилов во время брифинга.

По его словам в этой сфере наблюдается "опасная тенденция" к образованию монополий на этом энергетическом рынке.

Также он назвал фамилии людей, владеющих распределительной сетью. По словам Данилова, это:

Ренат Ахметов;

Дмитрий Фирташ;

Сергей Левочкин;

Вадим Новинский;

Геннадий Боголюбов;

Игорь Коломойский;

Юрий Бойко;

Константин Григоришин;

Михаил Воеводин;

братья Суркисы.

Данилов указал, что в связи с этим в настоящее время рассматривается возможность введения "временных администраций", в случае угрозы национальной безопасности.

"Более того, мы не позволим никому манипулировать тарифами, как на сегодняшний день кое-кто надеется", - сказал Данилов.

Он добавил, что президент поставил задание не допустить повышения цен на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 30 июля, СНБО провел свое первое выездное заседание. Оно прошло в Донецкой области.