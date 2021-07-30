СНБО добралась до Ахметова? Данилов заговорил об энергетической безопасности Украины

Во время заседания СНБО в пятницу, 30 июля, был рассмотрен вопрос энергетической безопасности Украины.
Об этом рассказал секретарь Совета нацобороны и безопасности Алексей Данилов во время брифинга.
По его словам в этой сфере наблюдается "опасная тенденция" к образованию монополий на этом энергетическом рынке.
Также он назвал фамилии людей, владеющих распределительной сетью. По словам Данилова, это:
Данилов указал, что в связи с этим в настоящее время рассматривается возможность введения "временных администраций", в случае угрозы национальной безопасности.
"Более того, мы не позволим никому манипулировать тарифами, как на сегодняшний день кое-кто надеется", - сказал Данилов.
Он добавил, что президент поставил задание не допустить повышения цен на электроэнергию для уязвимых слоев населения.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 30 июля, СНБО провел свое первое выездное заседание. Оно прошло в Донецкой области.