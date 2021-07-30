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СНБО добралась до Ахметова? Данилов заговорил об энергетической безопасности Украины

СНБО добралась до Ахметова? Данилов заговорил об энергетической безопасности Украины
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во время заседания СНБО в пятницу, 30 июля, был рассмотрен вопрос энергетической безопасности Украины. 

Об этом рассказал секретарь Совета нацобороны и безопасности Алексей Данилов во время брифинга. 

По его словам в этой сфере наблюдается "опасная тенденция" к образованию монополий на этом энергетическом рынке. 

Также он назвал фамилии людей, владеющих распределительной сетью. По словам Данилова, это: 

  • Ренат Ахметов;
  • Дмитрий Фирташ; 
  • Сергей Левочкин; 
  • Вадим Новинский; 
  • Геннадий Боголюбов; 
  • Игорь Коломойский; 
  • Юрий Бойко; 
  • Константин Григоришин; 
  • Михаил Воеводин; 
  • братья Суркисы. 

Данилов указал, что в связи с этим в настоящее время рассматривается возможность введения "временных администраций", в случае угрозы национальной безопасности. 

"Более того, мы не позволим никому манипулировать тарифами, как на сегодняшний день кое-кто надеется", - сказал Данилов. 

Он добавил, что президент поставил задание не допустить повышения цен на электроэнергию для уязвимых слоев населения. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 30 июля, СНБО провел свое первое выездное заседание. Оно прошло в Донецкой области. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СНБО, Алексей Данилов.
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