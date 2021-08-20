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Кличка викликали на засідання РНБО: раніше "Телеграф" писав, що його можуть зняти з посади голови КМДА

Автор
Г. Лубенець
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Кличка викликали на засідання РНБО: раніше "Телеграф" писав, що його можуть зняти з посади голови КМДА Новина оновлена 20 серпня 2021, 14:58

Мер Києва проігнорував засідання РНБО.

Мера Києва Віталія Кличка запросили на традиційне п’ятничне засідання Ради національної безпеки і оборони, але він туди не приїде.

Про це повідомив він сам в своєму телеграм-каналі.

"Друзі! Мені подзвонили з Офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку", — написав він.

Разом з тим, він додав, що не зможе бути присутнім на засіданні, оскільки в даний час знаходиться в Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше джерела "Телеграфа" розповідали, що в Офісі президента хочуть зняти Кличка з його посади в Київській міськдержадміністрації. Замість Кличка у Зеленського хочуть призначити туди чинного міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Втім, сам Чернишов особливо не горить бажанням займати пост Кличка, оскільки хоче продовжувати кар’єру в Кабміні і навіть має певні амбіції зайняти пост прем’єра.

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