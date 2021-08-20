Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО

Список вийшов досить довгим.

Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання в п’ятницю, 20 серпня, прийняла рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявився головний редактор видання "Страна UA" Ігор Гужва, а також Анатолій Шарій і його дружина Ольга.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу перед журналістами.

Крім Гужви санкції були введені проти двох осіб, пов’язаних з ним. До таких належать Аліна Солнцева і Любов Лукашина. Санкції РНБО застосували і до пов’язаних з Гужвою юросіб, а саме проти ТОВ "Ласмак", ТОВ "Манджері" і ТОВ "Смарт медіа мережа".

Крім того, санкції були введені проти відомого проросійського блогера Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги, яка займає посаду головного редактора "Шарій.нет". Під санкції також потрапила Алла Бондаренко — мати Ольги Шарій.

Додатково введені санкції і проти ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна, який реєструє медіа-ресурси на окупованих територіях.

Всього в оновленому списку санкцій, крім вищеназваних, знаходяться:

28 фізичних осіб, пов’язаних з російськими спецслужбами;

12 юросіб, які беруть участь в гібридної війні проти України (в їх числі і ЗМІ з окупованого Криму);

6 фізичних осіб, пов’язаних з порушенням прав людини в окупованому Криму;

6 фізосіб і 3 юросіб з мережі іноземного впливу, пов’язаних з екс-нардепом Андрієм Деркачем.

Як повідомлялося раніше, на засідання РНБО запрошували і мера Києва Віталія Кличка, проте той не з’явився.