Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
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Список вийшов досить довгим.
Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання в п’ятницю, 20 серпня, прийняла рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявився головний редактор видання "Страна UA" Ігор Гужва, а також Анатолій Шарій і його дружина Ольга.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу перед журналістами.
Крім Гужви санкції були введені проти двох осіб, пов’язаних з ним. До таких належать Аліна Солнцева і Любов Лукашина. Санкції РНБО застосували і до пов’язаних з Гужвою юросіб, а саме проти ТОВ "Ласмак", ТОВ "Манджері" і ТОВ "Смарт медіа мережа".
Крім того, санкції були введені проти відомого проросійського блогера Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги, яка займає посаду головного редактора "Шарій.нет". Під санкції також потрапила Алла Бондаренко — мати Ольги Шарій.
Додатково введені санкції і проти ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна, який реєструє медіа-ресурси на окупованих територіях.
Всього в оновленому списку санкцій, крім вищеназваних, знаходяться:
- 28 фізичних осіб, пов’язаних з російськими спецслужбами;
- 12 юросіб, які беруть участь в гібридної війні проти України (в їх числі і ЗМІ з окупованого Криму);
- 6 фізичних осіб, пов’язаних з порушенням прав людини в окупованому Криму;
- 6 фізосіб і 3 юросіб з мережі іноземного впливу, пов’язаних з екс-нардепом Андрієм Деркачем.
Як повідомлялося раніше, на засідання РНБО запрошували і мера Києва Віталія Кличка, проте той не з’явився.
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