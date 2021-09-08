Зеленский расширил список персональных санкций - кого в него добавили

В новых указах фигурируют гражданин РФ и украинка из Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы про введение персональных экономических санкций. Они касаются двух человек.

Об этом стало известно из документов, размещенных на сайте президента.

Дополнение к решению Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября коснулось Калининой Ольги Николаевны , 1977 г.р. На три года ей заблокировали активы и запретили выводить капитал за границы Украины. Калинина — крымчанка, по информации сайта Миротворец, член избирательной комиссии Первомайского района с правом решающего голоса.

Ольга Калинина

Второй указ внес изменения в указ СНБО от 18 июня, добавив туда Кузнецова Ивана Васильевича, кадрового российского военного, подполковника, который воевал в Сирии, 1975 г.р. Против него также ввели санкции на три года. Список ограничений для него значительно шире, чем для Калининой.

Контроль за исполнением указа президента возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее "Телеграф" писал, что СНБО 20 августа ввел персональные экономические санкции против 55 лиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, а также Игорь Гужва и Денис Пушилин.