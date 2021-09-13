Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі

США підтримують вступ України в НАТО, однак це залежить не лише від них

Американський президент Джозеф Байден підтримує Україну у її намірах вступу в НАТО, однак це рішення не повністю залежить від США. Крім того, США мають нарощувати свою присутність в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтервʼю CNN, опублікованому пізно ввечері у неділю, 12 вересня.

За словами Зеленського, Байден зазначив, що рішення про вступ України в НАТО не повністю залежить від Штатів і від нього особисто. Про це американський лідер говорив під час недавньої зустрічі у Білому домі.

Також під час інтервʼю президент України зазначив, що США не планують "вихід" з України, а навпаки мають нарощувати свою присутність. Ця заява прозвучала у контексті порівняння ситуацій в Україні і Афганістані, звідки вийшли США після 20 років місії.

Варто зазначити, що деякі країни бачать перешкоди на шляху вступу України в НАТО. Зокрема, посол Німеччини заявила, що ситуація з Кримом і Донбасом є цьому перешкодою. Крім того, Україні слід переконувати інші країни Альянсу, щоб ті погодилися надати нам ПДЧ.

При цьому, як стверджує екс-посол України в США Валерій Чалий, немає жодного документа, що забороняє давати членство в НАТО воюючим країнам.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Верховна Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Що це за звернення і чому воно таке важливе для України — читайте у матеріалі.