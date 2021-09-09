Немає жодного документа, що забороняє давати членство в НАТО воюючим країнам — екс-посол США

Україна готова до ПДЧ в НАТО.

Збройне протистояння на Донбасі і окупація Криму не повинні заважати Україні в реалізації євроатлантичних амбіцій. План дій щодо членства в НАТО вигідний і Україні — це необхідний пакет реформ оборонної сфери. У цьому впевнений голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній посол України в США Валерій Чалий.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Чалий зазначив, що в документах пункту про військові конфлікти немає, але на багатьох членів Альянсу все ще є вплив Росії. Частина країн також готові до більш жорсткої позиції заради досягнення миру.

За його словами — зупинити зближення України з НАТО і не допустити інтеграції в майбутньому — одна з основних цілей, з якими РФ окупувала Крим і Донбас.

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Україна зараз є буфером між країнами НАТО і Росією, вважає екс-посол, при цьому сусідня держава веде агресивну політику, заявляючи про те, що до її кордонів підійдуть війська, одночасно відновлюючи роботу сховищ ядерної зброї в Криму.

Таку роль України повинні оцінити в євроатлантичній спільноті, інакше це буде несправедливо — підсумував Чалий.

Читайте повний текст інтерв’ю "Телеграфу": Американці не хотіли, щоб частина розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, — Валерій Чалий.