Укр

Посол Германии назвала Крым и Донбасс препятствием вступления Украины в НАТО

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Украина и НАТО Новость обновлена 03 сентября 2021, 18:59
Украина и НАТО

В Германии считают, что Украине стоит еще многое сделать для вступления в Североатлантический Альянс.

Проблема оккупации Россией Крыма и Донбасса являются проблемой для Украины на пути ко вступлению в НАТО, однако это не единственное препятствие.

Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ТСН.

Она отметила, что в настоящее время Украине стоит вести переговоры со многими другими странами Альянса, чтобы убедить их предоставить ПДЧ. При наличии поддержки большинства, противников такого решения удастся переубедить намного проще.

При этом она не стала отрицать того, что наличие вооруженного конфликта на Востоке Украины и оккупация Крыма Россией являются помехой для вступления нашей страны в Альянс.

Фельдгузен также согласилась с позицией США, которые рассматривают коррупцию в Украине на одном уровне с проблемой оккупированных территорий.

"НАТО это не только военная организация. Это организация общих ценностей", — сказала она, добавив, что к таковым относятся правосудие и демократия.

Посол отметила, что Украина уже является демократической страной, но добавила, что можно сделать еще много для того, чтобы украинцы чувствовали себя более защищенными.

Как сообщалось ранее, после визита президента Владимира Зеленского в США, стороны обнародовали заявление, в котором говорится о поддержке Вашингтоном стремления Украины в НАТО. Однако позже пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки подчеркнула, что Киеву еще многое предстоит сделать для вступления в Альянс.

Дима жил в Польше почти два года, хотел жениться и строить здесь счастливое будущее.
Общество
"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дима жил в Польше почти два года, хотел жениться и строить здесь счастливое будущее.
"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше
Дата публикации
Категория
Будут ли закрывать заведения в Киеве пока неизвестно.
СМИ сообщили, что в Киеве с 15 сентября готовятся ввести локдаун: что говорят власти
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Платить за аренду украинцам придется дороже
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Категория
Панджшерская долина: оплот сопротивления Талибану
В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои - талибы штурмуют цитадель сопротивления