Посол Германии назвала Крым и Донбасс препятствием вступления Украины в НАТО

В Германии считают, что Украине стоит еще многое сделать для вступления в Североатлантический Альянс.

Проблема оккупации Россией Крыма и Донбасса являются проблемой для Украины на пути ко вступлению в НАТО, однако это не единственное препятствие.

Об этом рассказала чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ТСН.

Она отметила, что в настоящее время Украине стоит вести переговоры со многими другими странами Альянса, чтобы убедить их предоставить ПДЧ. При наличии поддержки большинства, противников такого решения удастся переубедить намного проще.

При этом она не стала отрицать того, что наличие вооруженного конфликта на Востоке Украины и оккупация Крыма Россией являются помехой для вступления нашей страны в Альянс.

Фельдгузен также согласилась с позицией США, которые рассматривают коррупцию в Украине на одном уровне с проблемой оккупированных территорий.

"НАТО это не только военная организация. Это организация общих ценностей", — сказала она, добавив, что к таковым относятся правосудие и демократия.

Посол отметила, что Украина уже является демократической страной, но добавила, что можно сделать еще много для того, чтобы украинцы чувствовали себя более защищенными.

Как сообщалось ранее, после визита президента Владимира Зеленского в США, стороны обнародовали заявление, в котором говорится о поддержке Вашингтоном стремления Украины в НАТО. Однако позже пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки подчеркнула, что Киеву еще многое предстоит сделать для вступления в Альянс.